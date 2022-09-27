Gaziantep gündem: GAZİANTEP - Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

Gaziantep habere göre Hasat yapan mevsimlik işçilerin dron çekimi İşçilerin kırmızı biber tarlasında hasat yapması Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar: "13 bin dekar alanda 26 bin ton civarında verim beklentimiz var" GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 13 bin...

Hasat yapan mevsimlik işçilerin dron çekimi

İşçilerin kırmızı biber tarlasında hasat yapması Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar:

"13 bin dekar alanda 26 bin ton civarında verim beklentimiz var"

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 13 bin dönüm arazide üretimi yapılan kırmızı biberde hasat devam ediyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, gazetecilere, Nurdağı ilçesinde başlanan kırmızıbiber hasadının devam ettiğini söyledi.

Gözlühüyük, Sayburun, Toplamalar, İncegedik, Gedikli, Mestihüyük başta olmak üzere 13 mahallede kırmızı biber üretildiği aktaran Belpınar, "13 bin dekar alanda 26 bin ton civarında verim beklentimiz var. Bu sene çiftçi de fiyattan memnun." diye konuştu.

Nurdağı'nda toplanan baharatlık kırmızı biberler, kamyonetlerle götürüldükleri tesislerde işleniyor. Burada özenle işlenen kırmızıbiberler diğer illerin yanı sıra birçok ülkeye de gönderiliyor.