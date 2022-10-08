Gaziantep haberi! Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yeniden başkanlığa seçildi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) seçimlerine tek listeyle giren mevcut Başkan Tuncay Yıldırım, yeniden başkanlığa seçildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet binasında tek liste olarak gerçekleşen seçimlerin ardından Tuncay Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu Taner Özdurak, Kerim Akdoğan, Uğur Acıoğlu, Sinan Bay, Yılmaz Duman, Ahmet Özgözükara, İbrahim Yetkinşekerci, Mustafa Özeren, Mustafa Korkmaz ve Ayberk Uygun'dan oluştu.

GTO'nun Meclis Başkanlığı görevine yeniden Hilmi Teymur seçilirken başkan yardımcıları Ali Bayram Sarıca ve Mehmet Tabur, katip üye ise Abdullah Çelebi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, her zaman çıtayı ileriye taşımanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Her zaman çok çalışacaklarını belirten Yıldırım, "Gaziantep Ticaret Odası bölgenin en büyük sivil toplum örgütü olmakla birlikte, hem ekonomik, hem kültürel, hem de sosyal alanda bu şehrin mihenk taşlarından bir tanesidir. Bu güne kadar hep doğru bildiklerimizi doğru şekilde yapmaya gayret ettik. Bundan sonra da aldığımız bayrağı burçlara, göklere bir adım daha yukarıya koymak üzere el birliğiyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Teymur ise meclis üyelerine teşekkür ederek "Biz de bu güvene karşılık, aldığımız bayrağı bir adım daha ileriye götüreceğimize eminim. Yeni bir meclis, meslek komite gruplarımız var. Yepyeni bir meclisimiz var, hepsi genç, dinamik, hızlı." dedi.