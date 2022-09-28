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Gaziantep haberi: Gaziantep Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Gaziantep haberi: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep haberleri... Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,8015,00
Buğday (sert)Kg7,708,40
Buğday (ekmeklik)Kg6,207,25
Beyaz ArpaKg6,506,55
MısırKg5,685,80

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası Ekonomi Haberler

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