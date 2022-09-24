GAZİANTEP - Varank: "2023 sonrasında çok daha aydınlık Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" Ekonomi Haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'in Nizip ilçesinde Hancağız Güneş Enerji Santrali açılış töreninde konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'in Nizip ilçesinde Hancağız Güneş Enerji Santrali açılış töreninde konuştu. (2) Ekonomi Kaynak: AA / Eşber Ayaydın Mustafa Varank Gaziantep Güneş Ekonomi Güncel Haberler

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