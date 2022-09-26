Gaziantep haber! Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 14,80 15,00 Buğday (sert) Kg 7,70 8,40 Buğday (ekmeklik) Kg 6,20 7,25 Beyaz Arpa Kg 6,50 6,60 Mısır Kg 5,68 5,80

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