Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haber! Gaziantep Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Gaziantep haber! Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,8015,00
Buğday (sert)Kg7,708,40
Buğday (ekmeklik)Kg6,207,25
Beyaz ArpaKg6,506,60
MısırKg5,685,80

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi

Gaziantep Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title