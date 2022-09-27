Gaziantep ekonomi haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,80
|15,00
|Buğday (sert)
|Kg
|7,70
|8,40
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,20
|7,25
|Beyaz Arpa
|Kg
|6,52
|6,58
|Mısır
|Kg
|5,68
|5,80
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
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