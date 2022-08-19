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Gaziantep ekonomi haberi... Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep ekonomi haberi... Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,70 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5013,70
Buğday (sert)Kg7,107,70
Buğday (ekmeklik)Kg6,207,10
Arpa (çakır)Kg6,056,15
MısırKg5,605,75

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi

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