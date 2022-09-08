Gaziantep ekonomi: Gaziantep Ticaret Borsası
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Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,75 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,50
|13,80
|Buğday (sert)
|Kg
|7,10
|7,75
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|5,80
|7,05
|Arpa (çakır)
|Kg
|6,20
|6,25
|Mısır
|Kg
|5,37
|5,52
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
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