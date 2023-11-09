Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı'ndaki çiftçilere 171 ton makarnalık buğday tohumu dağıttı. Sertifikalı buğday tohumunun yaygınlaştırılması için yapılan dağıtım törenine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı'ndaki çiftçilere 171 ton makarnalık buğday tohumu dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sertifikalı buğday tohumunun yaygınlaştırılması için Nurdağı'ndaki çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Çimlenme kabiliyeti ve bölge şartlarına uyumu yüksek olan sertifikalı tohumun dağıtımı için belediye bünyesinde 1100 ton makarnalık buğdayın tohumunun üretimi yapıldı.

Nurdağı'ndaki Tek Yürek Meydanı'nda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 ilçede üretilen tohumun değerinin 2 milyon 500 bin lira olduğunu söyledi.

Depremlerden sonra daha güzel günlerin inşa edileceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Toprak ana, yar, vatandır. Toprağın verimini arttırmak elimizde. Çiftçi kartı bu konuda önemli. İlerleyen günlerde mazot desteğimiz başlayacak. Hızlı bir şekilde mazotlarını çiftçilerimiz alması gerek ve ekilmeyen, sulanmayan toprak bırakmamamız gerekiyor. Bizim bu üretimi bir ekonomiye çevirmemiz gerekiyor. Değer ve kıymet vermek önemli. Buraya uygun buğday ekmemiz gerekiyor. Bunun için doğru, toprağa uygun tohumu çıkarmamız, sulamamız ve yeşil ekonomiyle çiftçimizin cebinin rahatlaması gerekiyor."

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin de dağıtımın önemli olduğunu ifade etti.

Törene, Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, Nurdağı Belediye Başkanı Yakup Bahar, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Deme, Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ile çiftçiler katıldı.