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Gaziantep 2024 yılına güzel bir giriş yaptı

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2023 yılında 10 milyar doları aşkın ihracat yapan Gaziantep, 2024 yılına da güzel bir giriş yaparak yüzde 2,8 artışla 814 milyon 308 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023 yılında 10 milyar doları aşkın ihracat yapan Gaziantep, 2024 yılına da güzel bir giriş yaparak yüzde 2,8 artışla 814 milyon 308 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep olarak 2024 yılına güzel bir giriş yaparak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 814 milyon 308 bin dolarlık ihracat gerçekleştirip en fazla ihracat yapan 6. il olduk. 2024 yılının da zorluklarla geçeceğini düşünmekle beraber inanıyorum ki ihracatçı üyelerimiz ve iş insanlarımız azim ve gayretle çalışmaya, bizleri gururlandırmaya devam edecek. Her birine şehrimize ve ülkemize olan katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gaziantep'in 2023 yılında gerçekleştirdiği 10 milyar 71 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye ihracatındaki payının yüzde 4,5 olduğunu belirten ve 2024 yılında Türkiye'nin 267 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu ekleyen Yıldırım, "Gaziantep olarak 2023'te olduğu gibi 2024'te de Türkiye ihracatında yüzde 4,5'luk ihracat payı elde etmemiz için 12 milyar dolar ihracata ulaşmamız gerek. Bu da yaklaşık yüzde 20'lik bir artış anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

"Rekabet gücümüz giderek zayıflıyor"

2024 yılında ekonomik daralmayla karşı karşıya kalacaklarını ve kolay bir yıl beklemediklerini vurgulayan Yıldırım, "Daha önce de belirttiğimiz gibi ekonomi yönetiminin verdiği mesajları değerlendirdiğimizde 2024 yılında ekonomik daralma yaşayacağımız aşikar Yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada ekonomik anlamda sorunlar devam ediyor. Jeopolitik riskler artıyor, dünyadaki siyasi kriz derinleşiyor Ayrıca İsrail-Hamas savaşına bağlı olarak Kızıldeniz'de yaşananlar bizleri yeni bir tedarik zinciri krizi ile karşı karşıya bırakıyor. Tüm bunlar üretim maliyetlerinin yüksekliği ile birleşince rekabet gücümüz giderek zayıflıyor. Dolayısıyla ihracatta mevcut konumumuzu korumamızın dışında hedeflere ulaşabilmemiz için ihracatçılarımızın desteklenmesi oldukça önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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