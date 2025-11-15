Gazi Teknopark, Dubai Ofisi ile Küresel Pazarda Büyümeyi Hedefliyor

Dünyada ve Türkiye'de pek çok ilki bünyesindeki firmalarla gerçekleştiren Gazi Teknopark, şimdi de Dubai ofisiyle Körfez'de gücünü artırmayı hedeflerken, firmaların sene sonunda ihracat gelirinin ise geçen yılki 43 milyon doların üzerine çıkacağını öngörüyor.

Gazi Teknopark Genel Müdürü Elif Başak Teksin, AA muhabirine, 2008'de faaliyete geçen, Türkiye'nin ilk Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Gazi Teknopark'ın, AR-GE, yazılım ve tasarım projeleri yürüten firmalara ev sahipliği yaptığını ve tamamlanan proje sayısının yaklaşık 2 bin olduğunu söyledi.

Ekim itibarıyla, 170 firmada 1300'ün üzerinde AR-GE, yazılım, tasarım personeline istihdam sağlandığını bildiren Teksin, "Şirketlerin bölgemize kabulünden uluslararası platformlara taşınmasına kadar sürecin her aşamasında altyapı imkanları dahil, çok geniş bir yelpazede nitelikli hizmetler sunuyoruz. Kurulmakta olan veya faaliyetine yeni başlayan pek çok genç Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne de danışmanlık veriyoruz." dedi.

Teksin, buradaki firmaların sağlıktan savunmaya, enerjiden elektroniğe, eğitimden yapay zekaya çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini anlattı.

AR-GE, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren, doğrudan veya kamu kurumlarıyla özel sektör kuruluşları tarafından desteklenen, yarışma programları kapsamında desteklenmesi uygun görülen girişimlere kuluçka hizmetleri sunduklarına işaret eden Teksin, genç teknoloji firmalarının bölgeye kabulüne öncelik verdiklerini dile getirdi.

Girişim ofisleri kurulma çalışmaları sürüyor

Kuruluş tarihinden itibaren 3 yıl geçmemiş proje sahibi girişimciler veya yeni işletmelerin, kuluçka firması statüsünde değerlendirildiğini belirten Teksin, Gazi Teknopark'ın, bu şirketlere iş geliştirme, mentorluk ve altyapı desteği gibi avantajlar sağlayarak, başlangıç aşamasında karşılaşılan zorlukları aşmalarına katkı sunduğunu vurguladı.

Teksin, böylece yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi ve ekonomiye değer katacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini hedeflediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada ilk kez bir 'sıfır karbon' emisyon izleme sistemi, ülkemizin ilk yerli ve milli video laringoskopi cihazı, Avrupalı KOBİ ve şirketlerini Türk yazılımıyla dijitalleştirmeyi hedefleyen ödeme çözümleri, hayvanlar için geliştirilen dünyadaki ilk ve tek taş kırma sistemini içeren özel tasarlanmış cihaz gibi ilklere firmalarıyla birlikte imza atan Gazi Teknopark, yüzde 100'e yakın doluluğa sahip. Yeni alanların bölgeye dahil edilmesi, özellikle şehrin merkezinde girişim ofisleri kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyor ve 2026'da bu açılımları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Dubai'ye yeni ofis

Girişimcilere sadece bir ofis değil, fikirden ticarileşmeye her aşamada destek sunan bir ekosistem sağladıklarına işaret eden Teksin, firmaların ulusal ve uluslararası pazarlara erişimi için de birçok program yürüttüklerini bildirdi.

Teksin, ABD, Kanada, Tayvan, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan gibi pazarlara, çok sayıda ticaret heyeti düzenlediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, Londra ve Amsterdam'da açtığımız irtibat ofislerimizle Avrupa pazarındaki varlığımızı güçlendirdik. Firmalarımızı sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı noktalarında da desteklemeyi, farklı pazarlarda yeni irtibat ofisleriyle bu ağı daha da büyütmeyi planlıyoruz. Geçen ay açtığımız Dubai irtibat ofisimizle, firmalarımıza Orta Doğu ve Afrika pazarlarına da erişim imkanı sağladık. Körfez Bölgesi, teknoloji, inovasyon ve yatırım ekosistemlerinin hızla büyüdüğü, aynı zamanda Avrupa ile Asya arasında bir köprü işlevi gören dinamik bir merkez konumunda. Gazi Teknopark olarak bölgedeki güçlü yatırımcı ağı, girişim dostu vergi avantajları ve uluslararası iş bağlantılarının yoğunluğu sayesinde, firmalarının küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Gazi Teknopark'ın uluslararasılaşma çalışmaları artık çok net şekilde sayılara yansıdı. Firmalarımız sadece geçtiğimiz yıl 43 milyon doların üzerinde proje içi ihracat geliriyle, küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü önemli ölçüde artırırken, ihracat rakamları şimdiden geçen yıla yaklaştı. Bu ivmeyi, ilerleyen yıllarda da sürdürmek en büyük hedeflerimizden biri."