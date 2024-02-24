Gazi Teknopark, 30 Milyon Dolar İhracat Hedefliyor

Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Elif Başak Teksin, bu yıl yaklaşık 30 milyon dolar ihracat geliri hedeflediklerini söyledi.

Teksin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesinin akademik gücü ve altyapı desteğiyle 2007'de kurulan Gazi Teknopark'ta, 140'a yakın firmada, 1100'ün üzerinde personelle AR-GE, yazılım, tasarım projelerinin yürütüldüğünü söyledi.

Kuruluşundan itibaren 1700'e yakın projenin geliştirildiği Gazi Teknopark'taki firmaların bu zamana kadar 7 milyar lira gelir elde ettiğini dile getiren Teksin, girişimciliğe yeni adım atan girişimcilere fikir aşamasından uluslararasılaşmaya kadar her adımda destek verdiklerini bildirdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla 50'ye yakın yeni girişimcinin desteklendiğini belirten Teksin, bölgeye firma kabulünde sektörel kısıt olmamakla birlikte son yıllarda büyük veri, yapay zeka, enerji, sürdürülebilirlik, eğitim ve sağlık teknolojileri alanındaki girişimlere daha çok odaklandıklarını ifade etti.

Teksin, BİGG Anahtar programı kapsamında bugüne kadar yüzde 51 başarı oranına ulaştıklarını vurgulayarak, 2017'den bu yana 83 girişimcinin toplamda 25 milyon liraya yakın hibe alarak şirketleştiğini söyledi. Ege Teknopark, Bahçeşehir Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Kuzey İzmir TEKMER ve İnci Holding ile yeni konsorsiyum içinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Teksin, şunları kaydetti:

"Geçen yılın sonu itibarıyla Gazi Teknopark firmalarının 2008'den bu yana toplam ihracat gelirleri 73 milyon dolara ulaştı. Bu yıl ise yaklaşık 30 milyon dolar ihracat geliri hedefliyoruz. Bilişim kümemizdeki firmalarla Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) çerçevesinde, Ticaret Bakanlığının da hedef ülkeler listesindeki Dubai'ye gelecek ay sektörel ticaret heyeti göndermeyi planlıyoruz. Pakistan İslamabad'da yer alan ve ülkenin ilk tam entegre bilim ve teknoloji parkı olan Ulusal Bilim ve Teknoloji Parkı (NSTP) ile Gazi Üniversitesi ve Gazi Teknopark arasında işbirliği olanaklarını artırmak amacı protokol imzaladık. İki teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan firmalar arasında yapılan eşleşmeleri en kısa sürede B2B'lere dönüştürmek için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

G-Tech Partner programıyla bu yıl da ülkenin lokomotif firmaları ile Gazi Teknopark'taki firmaları buluşturarak, işbirlikleri kurmayı amaçladıklarını vurgulayan Teksin, her geçen yıl bir önceki yıla göre daha iyi işlere imza atarak ülkenin AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.