Gayrimenkul zirvesinde '500 bin konut değerlendirmesi'

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı özel sektör temsilcileri LaBiance Turizm tarafından İstanbul'da düzenlenen panelde bir araya geldi.

Emeral City Properties L.L.C. firmasının sponsorluğunda ve Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) Başkanı M. Ulvi Saran'ın moderatörlüğünde "Türkiye ve BAE Örneğinde Gayrimenkul Sektörünün Yatırım İklimi" başlıklı etkinlik düzenledi. Etkinliğe Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı özel sektör temsilcileri katıldı.

KAV Başkanı Vali Saran tarafından Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne ilişkin genel ön bilginin paylaşılmasının ardından sırayla söz alan panel konuşmacıları birbirini tamamlayıcı konular hakkında dinleyicilerin ilgisini çekti.

Panelin açılış konuşmasını RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel gerçekleştirdi. İnşaat mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayan Çamlıbel, yurtiçi ve yurtdışında gayrimenkul, finans ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici olarak görev almış, sektörün tüm dinamiklerine hakim bir iş insanı olarak panel dinleyicilerine hitap etti. "Türk Yatırımcısının Yurtiçi ve Yurtdışı Gayrimenkul Yatırımlarına Yaklaşımı: Eğilimler, Beklentiler ve Risk Algısı" başlıklı konuşmasında, sektördeki birikimi ve gözlemleri doğrultusunda yatırımcı davranışlarındaki güncel eğilimleri değerlendirdi. Türk bireysel ve kurumsal yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışındaki gayrimenkul yatırımlarının yanısıra yabancı yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına dair istatistiki veriler de paylaşan Çamlıbel, Türkiye pazarında yıllık 2 ile 3 milyar dolarlık bir yabancı yatırım hacminin olduğuna dikkat çekti.

Çamlıbel'in ardından söz alan BAE merkezli Emerald City Properties L.L.C. firması CEO'su Kirill Degtyarev de BAE'nin gayrimenkul sektörünün yatırım iklimine ilişkin yabancı yatırımcı gözüyle edindikleri deneyimi panel dinleyicileri ile paylaştı. Rusya'da büyük inşaat projelerine imza atan Arsenal Grubun çeşitli proje geliştirme süreçlerini yöneten Degtyarev bu deneyimlerini BAE'ne yaklaşık 2 yıl önce yatırımcı olarak nasıl aktardıklarından bahsetti. Türk gayrimenkul sektöründe de yabancı yatırımcı adayı olarak konuşan Degtyarev Türk pazarına sadece inşaat yapan sıradan bir developer firma olarak değil, aynı zamanda Dubai'deki gayrimenkul projelerinde kullandıkları teknolojik satış ve pazarlama yöntemlerini de beraberinde getirmeyi planladıklarını vurguladı.

Bahsekonu panelin bir diğer konuşmacısı geniş sektörel deneyim sahibi olan Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük idi. "Gayrimenkul Yatırımlarında Türk Finans Kuruluşları ile İşbirliği İmkanları: Yaygın Finansman Modelleri, Yeni Trendler ve Beklentiler" başlıklı bir konuşma yapan Karakütük bu noktada gayrimenkul sektörüne yönelik Türkiye'deki finansman şartlarına dair panel dinleyicilerine bilgi verdi. Özellikle makro ekonomik düzeydeki enflasyon azaltıcı önlemlerin muhtemel sonuçlarına göre Türkiye pazarında gayrimenkul sektörünün finansman şartlarının daha da belirginleşeceğinin altını çizen Karakütük, disiplinli mali politikalardaki sürdürülebilirliğin önemine değindi.

Panelin son konuşmacısı olarak Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfenkci de salonda hazır bulunan yerli ve yabancı yatırımcı adayı dinleyicilere yönelik Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı bir dizi yatırım kolaylığını anlattı. AK Parti'de milletvekilliğini ve bakanlık yapan bir isim olarak Tüfenkci'nin konuşması bilhassa yabancı yatırımcı adayı dinleyiciler arasında merak edilen "Türkiye'de ne gibi yatırım avantajları var" sorusuna karşılık gelen bir içerikteydi. "Türkiye'de Gayrimenkul Sektöründe Yatırım İklimi: Yabancı Yatırımcılar İçin Kamu Teşvikleri, Destekler ve Diğer Kolaylıklar" başlıklı konuşmasında Eski Bakan Tüfenkci Türkiye'deki konut ihtiyacını karşılamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "500 bin Sosyal Konut" projesini hayata geçirme yönünde gerekli çalışmaların başlatıldığına dikkat çekti. Gayrimenkul projelerinin gerçekleştirilme sürecinde merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında mevzuatın ötesinde uygulama yönünde bazı farklılıklar olabildiğine, bu tür uyuşmazlık arz eden durumların giderilmesi adına bazı konularda mevzuatsal yeniliklere gereksinim olduğunu gözlemlediğini dile getirdi.

Konuşmacılarının sözlerini tamamlamasının ardından dinleyiciler ile soru-cevap aşamasına geçilen panelde gayrimenkul sektörüne dair katılımcılar tarafından konuşmacılara merak edilen bir dizi soru yönetildi. Özellikle gayrimenkul sektöründeki fiyatlama eğilimi, kredi imkan ve faiz oranları, küresel piyasalardaki gelişmelerin Türkiye ve BAE pazarına muhtemel etkileri irdelenen soruların başında geldi. - İSTANBUL