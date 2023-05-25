Gayrimenkul yatırımında geç kalmayın

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, yaz aylarında gayrimenkul sektöründe yaşanacak hareketliliğin fiyatlara da yansıyacağını belirterek, "Yatırıma hızlı karar verenler bu süreçten kazançlı çıkacak" dedi.

Türkiye'de seçim süreci nedeniyle yaşanan belirsizlik nedeniyle gayrimenkul sektörü pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanırken, yaz aylarının gelmesiyle hareketlenmesi beklenen sektörlerin başında gelen gayrimenkulde gözler fiyatlara çevrildi. Seçim sonrasında hareket beklediklerini ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, "Yaşanan seçim sürecini yatırımcılar da dikkatli takip ediyor. Vatandaşlarımız gayrimenkul alacaksa bu sıra alması daha uygun olur. Sektör hareket kazandığında fiyatlarda da artış yaşanabilir. Eğer kazançlı çıkmak istiyorlarsa bu sırada yatırımlarını gerçekleştirsinler" dedi.

"Seçim sonrası sektörde hareketlilik artacak"

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında gayrimenkul sektöründe hareketlenme beklediklerini ifade eden Alp, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yatırımcılar seçim sonucunu bekliyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın tek isteği bir güven ortamı. Pazar günü yapılacak seçim sonrasında sektörde yaz aylarının gelmesiyle hareket bekliyoruz. İnşaat çalışmaları da bu süreçte artacak. Tamamlanan gayrimenkuller yeni alıcılarını bekleyecek. Özellikle tatil bölgelerine yatırımların fazla olmasını bekliyoruz. Seçim sonrasında bankaların yatırımcılara uygulayacağı faiz indirimi sektördeki hareketliliği daha da arttıracaktır. Bizler gayrimenkul alacakları ellerini çabuk tutmaları konusunda uyarıyoruz. Hareketlilik gayrimenkullerin fiyatlarında artışa neden olabilir. Bu süreçte elini hızlı tutan kazançlı çıkacaktır" dedi. - ANKARA