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Gayrimenkul Yatırım Fonları 2024 Sonunda 200'ün Üzerine Çıkacak

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Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) düzenlemesinin yakın zamanda hayata geçmesiyle GYF sayısının 2024 sonunda 200'ün üzerinde olmasının öngörüldüğünü bildirdi. Çekici, kentsel dönüşüm ve konut arzının artmasını sağlayacak yeni çalışma Proje GYF'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) düzenlemesinin yakın zamanda hayata geçmesiyle GYF sayısının 2024 sonunda 200'ün üzerinde olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Çekici, kentsel dönüşüm ve konut arzının artmasını sağlayacak yeni çalışma Proje GYF'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye konut piyasasının son dönemde yaşanan tıkanıklığa rağmen Avrupa'da en büyük pazar olduğuna işaret eden Çekici, ülkenin, OECD ülkeleri arasında da Amerika'dan sonra ikinci sırada yer aldığını ancak sektörün finansal açıdan sıkışmış durumda olduğunu kaydetti.

Çekici, "Bankacılık sistemine bağlı bir gayrimenkul sektörü var, finansa erişim çok sınırlı. Konuta talep canlı ama fiyatlanan arz ile mevcut talep bir türlü buluşamıyor. Arz yönlü ciddi bir konut krizi kapıda." değerlendirmesini yaptı.

Gelişmiş ülkelerdeki benzer enstrümanlarla bu sorunun çözülmesi gerektiğinin altını çizen Çekici, şu ifadeleri kullandı:

"Çözüm yollarından biri de Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu. Konut üretimine ve kentsel dönüşüm süreçlerine katkı sağlaması beklenen Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu düzenlemesinin de yakın zamanda hayata geçmesiyle birlikte GYF sayısının 2024 sonunda 200'ün üzerinde olması öngörülüyor. 2022 ve 2023 yılları GYF'ler açısından büyüme yılı oldu. İhraç belgesi onaylanmış olan GYF sayısı 2022 yılı sonunda 95 iken bu sayı 2023 yılı sonunda 134'e ulaştı."

"142 gayrimenkul yatırım fonu bulunuyor"

Neşecan Çekici, ihraç dönemi devam eden ve ilk defa yatırım almış fonlar dahil olmak üzere toplam 142 gayrimenkul yatırım fonu bulunduğu bilgisini vererek, GYF büyüklüğünün bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 9 artış göstererek 82,7 milyar lira seviyesine ulaştığını belirtti.

GYF pazarı toplam büyüklüğünün 2018 son çeyreğinden itibaren her çeyrek pozitif yönde arttığının gözlemlendiğini vurgulayan Çekici, "2024'ün ilk çeyrek rakamları, 2023'ün aynı çeyreğiyle kıyaslandığında GYF pazar büyüklüğü son bir yıllık periyotta yüzde 121,7 büyüme gerçekleştirerek 34,2 milyar lira seviyesinden 75,8 milyar lira büyüklüğe ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Çekici, gelişmiş ülkelerdeki GYF sayısı ve büyüklüğünün Türkiye'nin çok üstünde olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Gayrimenkulün menkulleştirilerek likiditasyonun artırılmasında önemli rol oynayan GYF'ler önümüzdeki yıllarda da daralan gayrimenkul sektörünün tekrar açılması ve canlanması için önemli bir rol oynayacak. Özellikle proje gayrimenkul yatırım fonları kentsel dönüşüm ile konut üretimine katkı sağlayacak. Daralan piyasaya can suyu olacağını söyleyebilirim. Ayrıca bozulan fiyat dengelerinin de düzelmesinde etkili bir rol üstleneceğine dair inancım sonsuz."

Çekici, söz konusu düzenlemeyle sektörde kurumsallaşma sürecinin olumlu etkileneceğini belirterek, bunun sektörün en önemli ihtiyacı olan "fiyat ve güven disiplini" oluşmasına önemli ölçüde de destek olacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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