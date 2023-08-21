Gayrimenkul Uzmanı: Yeni vergilendirmeler gayrimenkul fiyatlarına yansıyacak

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, Meclisin açılmasıyla torba yasa ile birlikte gayrimenkul alanında yeni vergilendirmelerin yapılabileceğine dikkat çekerek, 'Gelecek vergilendirmeler gayrimenkul fiyatlarına yansıyacaktır. Yasa çıkmadan alım fırsatı olabilir' dedi. Gayrimenkul sektöründeki düzenlemelerin devam ettiğini ve torba yasada vergilendirmelerin değişme ihtimalinin bulunduğunu belirten Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, 'Gayrimenkul alanında yapılacak vergi düzenlemelerinin Meclisin açılmasıyla birlikte torba yasada gündeme getirileceği konuşuluyor. Devlet gayrimenkul alanında yapılan fırsatçılığın önüne geçmek istiyor. Bunun için torba yasada yeni vergilendirmeler bekliyoruz. Bunun Meclis tarafından kabul edilmesiyle gayrimenkullerdeki vergi oranlarında artış yaşanabilir. Bu durum da ister istemez gayrimenkul fiyatlarına yansıyacaktır. Özellikle gayrimenkullerin rayiç bedeli değil gerçek fiyatı üzerinden vergilendirme yapılması, yüklü miktarların ortaya çıkmasını sağlayacak. Vatandaşlarımızın yatırım düşüncesi var ise mutlaka bu aradaki süreci değerlendirmesi gerekiyor. Şu an bir gayrimenkul alacak vatandaşlar mutlaka avantajlı olacaktır. Yatırım yapan vatandaşlar torba yasanın çıkmasıyla artacak fiyatlar nedeniyle zaten kısa sürede gayrimenkullerinin değerlerinin artmasını sağlayacak' dedi. 'Yaz dönemi gayrimenkul alan vatandaşlar büyük kazançlı çıktı' Yaz aylarına girerken yatırımcıları gayrimenkul almaları konusunda uyardıklarını hatırlatan Duman, sözlerine şöyle devam etti: 'Gayrimenkul sektörü yaz aylarında hareketli olur. Bizler yaz aylarına girerken yatırımcılarımıza mutlaka yatırım yapmalarını söylemiştik. Söylediğimiz gibi yatırım yapanların kazançları yüzde 20 civarına geldi. Gayrimenkul alanında bu rakam özellikle ufak yatırımcılar için güzel rakam. Bundan sonra da vatandaşlarımızı uyararak doğru zamanda yatırım yapmaları için çalışacağız.' - ANKARA

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, Meclisin açılmasıyla torba yasa ile birlikte gayrimenkul alanında yeni vergilendirmelerin yapılabileceğine dikkat çekerek, "Gelecek vergilendirmeler gayrimenkul fiyatlarına yansıyacaktır. Yasa çıkmadan alım fırsatı olabilir" dedi.

Gayrimenkul sektöründeki düzenlemelerin devam ettiğini ve torba yasada vergilendirmelerin değişme ihtimalinin bulunduğunu belirten Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, "Gayrimenkul alanında yapılacak vergi düzenlemelerinin Meclisin açılmasıyla birlikte torba yasada gündeme getirileceği konuşuluyor. Devlet gayrimenkul alanında yapılan fırsatçılığın önüne geçmek istiyor. Bunun için torba yasada yeni vergilendirmeler bekliyoruz. Bunun Meclis tarafından kabul edilmesiyle gayrimenkullerdeki vergi oranlarında artış yaşanabilir. Bu durum da ister istemez gayrimenkul fiyatlarına yansıyacaktır. Özellikle gayrimenkullerin rayiç bedeli değil gerçek fiyatı üzerinden vergilendirme yapılması, yüklü miktarların ortaya çıkmasını sağlayacak. Vatandaşlarımızın yatırım düşüncesi var ise mutlaka bu aradaki süreci değerlendirmesi gerekiyor. Şu an bir gayrimenkul alacak vatandaşlar mutlaka avantajlı olacaktır. Yatırım yapan vatandaşlar torba yasanın çıkmasıyla artacak fiyatlar nedeniyle zaten kısa sürede gayrimenkullerinin değerlerinin artmasını sağlayacak" dedi.

"Yaz dönemi gayrimenkul alan vatandaşlar büyük kazançlı çıktı"

Yaz aylarına girerken yatırımcıları gayrimenkul almaları konusunda uyardıklarını hatırlatan Duman, sözlerine şöyle devam etti:

"Gayrimenkul sektörü yaz aylarında hareketli olur. Bizler yaz aylarına girerken yatırımcılarımıza mutlaka yatırım yapmalarını söylemiştik. Söylediğimiz gibi yatırım yapanların kazançları yüzde 20 civarına geldi. Gayrimenkul alanında bu rakam özellikle ufak yatırımcılar için güzel rakam. Bundan sonra da vatandaşlarımızı uyararak doğru zamanda yatırım yapmaları için çalışacağız." - ANKARA