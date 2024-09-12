Gayrimenkul Uzmanı Kenan Uzman'dan Kimlik Doğrulaması Uyarısı

Gayrimenkul Uzmanı Kenan Uzman, 15 Eylül'de başlayacak yeni uygulama hakkında bilgi vererek, konut ilanı vermeden önce kimlik doğrulamasının mutlaka yapılması uyarısında bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile 15 Eylül'den itibaren konut ilanı vermek isteyen kişiler e-Devlet üzerinden WebTapu'ya girerek kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak. Kütahyalı vatandaşları bu konu hakkında uyaran Gayrimenkul Uzmanı Kenan Uzman, yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül itibarıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Bundan sonra ilan vermek isteyen kişiler evlerini satacaklarsa veya kiralayacaklarsa e-Devlet üzerinden WebTapu'ya girerek kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacaklar. Ben Bu işle ilgilenemeyeceğim, oğlum, kızım, kardeşim ilgilensin diye düşünürlerse birinci dereceden akrabalarına yine e-Devlet üzerinden yetki vermek zorunda kalacaklar. Emlak ofisiyle çalışmak istiyorlarsa, emlak ofislerine de e-Devlet üzerinden yetki verecekler ve ayrıca yetki sözleşmesi imzalayacaklar. Devlet bu düzenlemeyi niye yaptı? Sahte ilan sayısı çok fazla, insanlar dolandırılıyor, kaparo dolandırıcılığı gibi işler oluyor. Siz ilanınızı giriyorsunuz vatandaş olarak, sizin ilanınızın ekran görüntülerini alıp, sizin 3 milyon lira yazdığınız ilana 1 milyon, 1 buçuk milyon yazıyorlar. İnsanlarda ucuz düşüncesiyle buraya gidiyorlar ve burada kaparo ile ilgili bir takım usulsüzlükler yapılıyor. Devlet bunların önüne geçmiş olacak. Yetki belgesi olmayan ofisler zaten ilan veremeyecekler. Tüm müşterilerimizden, vatandaşlarımızdan talebimiz, bu konuya azami özen göstermeleri yani her önüne gelen ilan veremeyecek, kimlik doğrulamasını mutlaka yaptırması ve yetki vermesi gerekiyor, bu konu önemli" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA