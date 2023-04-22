Gayrimenkul Uzmanı Alp: 'Kentsel dönüşüm desteği gayrimenkul sektörünü hareketlendirecek'

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşümde maliyetinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanmasının gayrimenkul sektöründe hareket getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşüm destek paketi piyasada olumlu hava yaşattı. Gayrimenkul uzmanları piyasanın yaz ayları itibariyle hareketleneceğini düşünüyor. Vatandaşlara kolaylık sağlayacak kentsel geri dönüşümle de dayanıklı ve kaliteli binaların artmasıyla özellikle gayrimenkul alanında ticaretin artacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan kentsel dönüşüm paketinde yer alan yüzde 50 desteğin önemine değinen Şule Alp, "Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında ne yazık ki on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bir kez daha gördük ki kaliteli ve yeni binaların önemli fazla. Bunların yapılması içinde eski binaların kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızı teşvik etmek içinde devlet elini taşın altına koydu. Çok cazip teklifle geldi. Bu şansın kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlar hem gayrimenkullerini yenilemiş olacak hem de değer kazandıracak. Cumhurbaşkanının çağrısının karşılık bulacağını düşünüyorum. Yaz aylarına gayrimenkul satışları da buna bağlı olarak artacaktır. Vatandaşlarımız depremler sonrasında yeni ve kaliteli binaları tercih ediyor. Bilinç oluştu. Yapılacak yeni binalar aynı zamanda bir çok inşaat alanında hizmet sunan alanlarında ticaretlerinin hızlanmasına neden olacaktır" dedi.

"İstanbul için acil şekilde uygulanması gereken bir teşvik"

Yıllardır beklenen İstanbul depreminde zararı en aza indirmek için bulunmaz bir teşvik olduğunu çizen Alp, "İstanbul'da bilindiği üzerine büyük bir deprem uzun yıllardır beklenmekte. Eski binanın çok olduğunu düşünürsek, devletin sunmuş olduğu imkan çok çazip. Vatandaşlar bu sayede hem binalarını yenileyecekler, değer katacaklar hem de depreme karşı daha güvende olacaklardır. Başvurularının başlamasının ardından zaman kaybetmeden başlayacak olanların kış aylarına girmeden yeni yapılarını kullanmaya başlayacaklarını düşünüyorum" diye konuştu. - ANKARA

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023