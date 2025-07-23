Gayrimenkul Sertifikaları ile Küçük Birikimlerle Konut Alma İmkanı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki gayrimenkul sertifikaları, yatırımcılara küçük birikimlerle yatırım yapma, enflasyona karşı korunma ve katılım finansmanına uyumlu bir şekilde konut alma imkanı sunuyor.

Emlak Konut yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İstanbul-Başakşehir'de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için gayrimenkul sertifikası ihracına hazırlanıldığını ve SPK'ye resmi başvuruda bulunulduğunu belirtmişti.

Bu gelişmeyle gündeme taşınan gayrimenkul sertifikaları, bir gayrimenkul projesinin finansmanına katkı sağlamak amacıyla ihraç edilen sermaye piyasası aracı olarak tanımlanıyor.

AA muhabirinin SPK'nin konuyla ilgili hazırladığı videodan yaptığı derlemeye göre, gayrimenkul sertifikası son günlerin en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor.

İnşa edilecek bir konut projesindeki her bir daire kendi içerisinde paylara bölünürken, yatırımcılar bütçeleri doğrultusunda bu paylardan istediği kadar alabilecek.

Satın alınan her bir pay ise gayrimenkul sertifikası adı verilen bir belgeyle verilecek ve bu belge yatırımcının o projeden pay sahibi olduğunu kanıtlayacak.

Bu sertifikalar büyük miktarlarda para biriktirmeden küçük yatırımlarla gayrimenkul projelerine ortak olma fırsatını sunacak.

Yatırımcılar aynı zamanda birikimlerini kullanarak faiz ve kredi maliyetlerine katlanmadan konut sahibi olma yolunda adım atabilecek.

Toplanan fonlar bankalarda özel hesaplarda tutulacak

Gayrimenkul sertifikaları bir inşaat şirketinin SPK izniyle çıkarılacak, her sertifika bir dairenin belirli bir metrekaresini temsil edecek.

Bir daireye ait sertifikaların tamamını toplayan yatırımcı ise o dairenin sahibi olabilecek.

Yatırımcılarca toplanan tutarlar en başta yetkili kuruluşlar tarafından bloke edilecek, toplanan paranın yüzde 25'i projenin başında inşaat şirketine aktarılacak. Ancak bu para sadece proje için harcanabilecek. Toplanan fonlar, proje ilerledikçe, inşaat şirketine peyderpey nakledilecek.

Proje tamamlandığında sertifika sahibi yatırımcılar için iki seçenek olacak.

"Asli edim" olarak ifade edilen ilk seçenekte yeterli sayıda sertifikası olan yatırımcılar o projedeki dairenin sahibi olabilecek.

"Tali edim" olarak adlandırılan diğer seçenekte ise bir daire almak için yeterli sayıda sertifikası bulunmayan veya daire almak istemeyen yatırımcılar sertifikaların oranına göre yatırımlarını nakit olarak geri alabilecek.

Sertifikalar belirli yeterliliği sağlayan şirketlerle TOKİ ve İller Bankası gibi kamu kurumlarınca ihraç edilebilecek. Fonlar bankalarda özel hesaplarda tutulacak, bağımsız denetçiler proje izleyip raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlayacak.

Sertifikalar ihraççının borçları nedeniyle haczedilemeyecek

Gayrimenkul sertifikaları küçük birikimlerle bu piyasaya yatırım yapma imkanı sunacak, fiziksel bir mülkün aksine sertifikalar, projenin bitimini beklenmeden Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek.

İhraççı şirket, projedeki ilerleme, benzer dairelerin satış fiyatları gibi bilgileri düzenli olarak KAP'ta açıklayacak.

Söz konusu sertifikalar ihraççının borçları nedeniyle haczedilemeyecek, sertifika fiyatları konut fiyatlarını yansıttığı için enflasyona karşı da koruma sağlayacak.

Sertifikalar, faiz üretmediği için, katılım finans piyasalarında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için de uygun bir enstrüman olarak dikkati çekiyor.

Projenin gecikme riskinin ortaya çıkması durumunda yatırımcılara gecikme şartı ödenecek. Projenin gerçekleşmemesi durumunda ise yatırımcılar, şirketten itfa bedeli ve gecikme faizi alabilecek.