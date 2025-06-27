Gayrimenkul İlanlarındaki Fiyat Artışlarına Yaptırım

Ticaret Bakanlığı, internet ortamında verilen gayrimenkul ilanlarında yapılan haksız fiyat artışlarının mercek altına alındığını ve gerekli yaptırımların uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi amacıyla Bakanlık olarak çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Gürcan, özellikle taşınmaz sahiplerinin internet üzerinden yaptığı haksız fiyat artışlarının yakın takibe alındığını vurguladı.

Gürcan, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nca Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında; genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yasaklandığını, bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine de idari para cezası uygulanabilmesinin önü açıldığını belirtti.

Elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanları üzerinde yapılan ihbar, inceleme ve analizler neticesinde; yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edildiğini de söyleyen Gürcan, bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin lira olmak üzere toplam 4,2 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Gürcan, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasına ve vatandaşların menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirlerin, gecikmeksizin alınmaya devam edileceğinin altını çizdi. - ANKARA