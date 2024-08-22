Üye Girişi
Haberler

Gayrimenkul İlanlarında Sahtecilik Önleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gayrimenkul uzmanı Şule Alp Duman, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sahte ve yalan ilanların önüne geçileceğini belirtti. Sistem sayesinde bakanlık ilanları inceleyecek ve sahte ilan verenlere para cezası uygulanacak.

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, 15 Eylül itibariyle devreye alınacak olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sahte ve yalan ilanların önüne geçileceğini belirterek, "Sistem e devlet üzerinden yetkilendirme verecek. Bakanlık ilanları incelemeye alacak. Sahte veya yanlış ilanların tespitinde ise158 bin liraya kadar para cezası uygulanacak" dedi.

Gayrimenkul alanında sahte ilan ve dolandırıcılığın önüne geçebilmek için bakanlık tarafından kurulan yeni sistemi değerlendiren Şule Alp Duman, bu sistemle gayrimenkul sektöründe dolandırıcılığın önüne geçilebileceğini söyledi.

Sistem ile ilgili bilginer paylaşım Duman, konuşmasının devamında şunları söyledi;

"Son zamanlarda artan sahte ilan bir çok vatandaşın dolandırılmasına ve mağdur olmasına neden oldu. Durumun artış göstermesi sonrası bakanlık harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrasında elektronik ilan doğrulama sistemi kuruldu bu sistem 15 Eylül'de devreye alınacak. Şimdi ki sistemde birkaç gayrimenkul uzmanına yetkilendirme belgesi mülk sahipleri tarafından verilebiliyordu. Bu sistemle bu da ortadan kalkıyor. e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapıldıktan sonra gayrimenkul açık adresi parsel numarası ve tüm özellikleri gerçeğe uygun yapılacak. Bakanlık tarafından ilanlar kontrol edilecek sadece birkaç ilan verilen sitede değil sosyal medya üzerinden de yapılan ilanlar incelenecek. Yılbaşı ile bu sitem zorunlu hale gelecek. Sisteme dahil olmayan firmalar aksi takdirde ilan veremeyecek. Burada kayıt dışı ticaret yapanların da önüne geçilmiş olacak. Sistem üzerinden doğrulama yapmayan gayrimenkul uzmanı ilan veremeyecek. Sahte ve yanlış bilgilerle ilan vererek dolandırıcılık olayı ile vatandaşları mağdur edenlerinde bu şekilde önüne geçilecek. Bu duruma karşı sahte ve yanlış ilan verenler ise 158 bin liraya kadar cezalandırılacak."

"Sosyal medya üzerinde ki ilanlarda incelenecek"

Sosyal medya üzerinden verilen ilanların da inceleneceğini belirten Duman, "Sitelerden sadece ilan verilmiyor sosyal medya üzerinden de çok sayıda ilanlara ulaşmak mümkün. Yetkili ve yetki belgesi olan kişiler tarafından ilanın verilip verilmediğini görmek buralarda çok mümkün değil bir kontrol sistemi yoktu. Ancak yapılan yeni sistem ile birlikte oralarda bulunan ilanlar da bakanlık tarafından kontrol edilecek art niyetli olan sahte ilan veren kişiler hakkında oralarda da inceleme yapılabilecek. Bu sayede bakanlık tarafından ilanlar rahatlıkla kontrol edilebilecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Hukuk Emlak Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi? CUMA HUTBESİ 23 Ağustos 2024 Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! 23 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 23 Ağustos günlük burç yorumu... ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Lugano maçı canlı izleme linki! AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI? Kabine Toplantısı'nın yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi? Muğla orman yangını son durum! Muğla Yatağan orman yangını söndürüldü mü? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? Rafa Silva ve Immobile kadroda var mı?
title