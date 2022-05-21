Gayrimenkul danışmanı Turkmen: 'Ruslar güvendikleri ülke olan Türkiye'den konut alıyor'

Yabancı turistlerin gayrimenkul danışmanlığını yapan DVT Grup Gayrimenkul sahibi Devlet Turkmen, özellikle Rus turistlerin güvendikleri ülke olan Türkiye'den gayrimenkul alımına yoğunlaştığını söyledi.

Yabancılara nisan ayında 6 bin 447 konut satışının gerçekleştiğini belirten Turkmen, Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payının yüzde 4,8 olduğunu kaydetti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldığını bildiren Turkmen, İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara'nın izlediğini aktardı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışının Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldığını bildiren Turkmen, "Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 152 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi. Rusya son iki ayda hem Dubai hem Türkiye'de ev alımına yoğunlaştı. Genellikle aldıkları evde oturmuyorlar da kendileri sadece yatırma amaçları ülkeden para çıkarıp güvendikleri ülkelere yatırım yapıp kendi paraları güvenceye alıyorlar. Rusya Ukrayna arasındaki savaş bunu tetikledi. TÜİK'in açıklamasında nisan ayı gayrimenkul alımın Rusya ön sırada yeri aldı. Cumhurbaşkanımızın Türk vatandaşlığı için gayrimenkul alımını 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarması talepleri azaltmayacaktır, aksine artışı hep beraber göreceğiz. Dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olan Türkiye'ye tüm ülkelerden döviz girdisi sağlayacağız" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi