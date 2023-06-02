Gate TR Araştırma Müdürü: BİST, Kripto Para Yatırımcısının İlgisini Çekebilir

Kripto para platformu Gate TR Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, sektörde mayıs ayında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Dedeoğlu, "Seçim belirsizliğinin sona ermesiyle yükselen borsa endeksleri, yatırımcıların borsaya yönelmesine sebep olabilir. Kripto para piyasasında yıl sonuna kadar yatay bir toparlanma eğilimi öngörüyoruz. Bu durumda yükseliş trendi izleyen BİST, yatırımcının ilgisini çekebilir" dedi.

Kripto para piyasaları, mayıs ayında da dünyanın dört bir yanında yaşanan küresel gelişmelerden ve yerel gündemlerden etkilenmeyi sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, seçimlere bağlı olarak görülen borsa ve döviz hareketliliği ve yeni kabine tartışmaları yerel gelişmelerin başını çekerken, küresel cephede de Hong Kong'un kripto paralara ilişkin yeni kararı ve ABD'de yaşanan borç tavanı krizi piyasalara damga vurdu. 'Kriptoya açılan kapı' mottosuyla faaliyet gösteren ve bin 400'ü aşkın kripto para biriminin alınıp satılabildiği kripto para platformu Gate TR Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, kripto para piyasalarında mayıs ayında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Borsa İstanbul (BİST) haftaya yükselişle başladı. Hafta başından bu yana yüzde 4'e yakın değer kazanan BİST'in kripto para birimlerinin karşısındaki tek rakip olduğunu kaydeden Dedeoğlu, "Seçim belirsizliğinin sona ermesiyle yükselen borsa endeksleri, yatırımcıların borsaya yönelmesine sebep olabilir. Kripto para piyasasında yıl sonuna kadar yatay bir toparlanma eğilimi öngörüyoruz. Bu durumda yükseliş trendi izleyen BİST, yatırımcının ilgisini çekebilir. Kripto para piyasasındaki genel yatırımcı kitlesinin Borsa İstanbul'u yakından takip ettiğini ve halka arzlara ilgi gösterdiğini biliyoruz. Kripto para birimlerinin ayı piyasası yaşadığı dönemde Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 4 milyonu aşarak rekor kırmıştı" dedi.

Dedeoğlu, "Yüksek volatilite sebebiyle kripto para piyasası Türk yatırımcıların tercihi olmayı sürdürecek. 2023'te beklenen kademeli toparlanma ve 2024'e ilişkin yükseliş beklentileri doğrultusunda, Türkiye boğa piyasası döneminde kripto para piyasasını hareketlendiren ülkelerden biri olacak" ifadelerini kullandı.

HONG KONG'DAN KRİPTO PARA HAMLESİ

Çin'in 2021 yılında tüm kripto işlemlerini ve kripto madenciliğini yasakladığını hatırlatan Dedeoğlu, "Buna rağmen 1 Haziran itibaren Çin egemenliği altındaki Hong Kong'da bireysel ve orta ölçekli kurumsal şirketlerin kripto para işlemleri yasal hale gelecek. Aynı zamanda dijital varlık alım satım hizmeti sunan platformlar için yeni bir lisanslama mevzuatı da hayata geçecek. Bu durum Çin'in yeniden kripto para piyasalarına girip girmeyeceğine yönelik tartışmaları beraberinde getirdi. Asya piyasalarından fon girişiyle birlikte Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi önde gelen kripto para birimlerinde olumlu bir seyir beklemek mümkün. Gate.io'nun Hong Kong ayağı da lisans başvurusu yaptı ve BTC, ETH ve LTC gibi kripto para birimlerini işleme açtı" diye konuştu.

ABD'DE BORÇ TAVANI KRİZİ KRİPTO PARALARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Kripto para piyasalarını etkileyen bir önemli gelişmenin de ABD'den geldiğini söyleyen Dedeoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"ABD'de her yıl borç tavanı krizi yaşansa da bu yılki temerrüt riski biraz daha fazla ve piyasa da bu beklentiyle fiyatlandı. Bloomberg'ün gerçekleştirdiği bir araştırmada, yatırımcılar, ABD ekonomisinin temerrüde düşmesi durumunda ilk sırada altına, ikinci sırada ABD tahvillerine, üçüncü sırada ise Bitcoin'e yöneleceklerini kaydetti. Bitcoin bu yönüyle yatırımcı gözündeki güvenli limanlar arasında sayıldı. 1 Haziran ve 5 Haziran, bu krizin çözümüne ilişkin iki kritik tarih olarak öne çıkarken anlaşmanın hafta sonu itibarıyla sağlanacağına yönelik beklentiler Bitcoin'i 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 28 bin doların, Ethereum'u ise 1.900 doların üzerine taşıdı. Krizin çözümü, risk iştahı artışını beraberinde getirecek ve bu da piyasalar için olumlu bir gelişme olacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise piyasaları sert bir düzeltme ve ardından Bitcoin'in pozitif ayrışması bekliyor olabilir."