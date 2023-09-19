Gate.io'nun Küresel Büyüme Direktörlüğüne Kafkas Sönmez Atandı

Türkiye'deki faaliyetlerine Kasım 2022'de başlayan küresel kripto para borsası Gate.io'nun 'Küresel Büyüme Direktörlüğü'ne Kafkas Sönmez'in atandığı duyuruldu. Sönmez, Gate.io Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

Bu yıl küresel faaliyetlerinin 10'uncu yılını kutlayan küresel kripto para borsası Gate.io, geçtiğimiz yıl küresel genişleme stratejilerine hız vermiş ve 2022 itibarıyla Türkiye operasyonlarına da başlamıştı. O günden bu yana Gate.io Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Kafkas Sönmez, bu atamayla küresel kripto para borsasının tüm genişleme faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenen isim olacağı belirtildi.

"HIZLI BÜYÜME YAKLAŞIMINI DİĞER PAZARLARDA DA UYGULAYACAĞINA GÜVENİMİZ TAM"

Atama kararına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Gate.io CEO'su Lin Han, "Gate.io'nun vizyonuna, takım ruhuna ve şirket kültürüne tam anlamıyla uyum sağlayan ve şirketin stratejik hedeflerine uygun kararlar alabilen Kafkas Sönmez'in kilit bir pazar olarak gördüğümüz Türkiye'deki hızlı büyüme yaklaşımını diğer pazarlarda da uygulayacağına güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR SÜRECE LİDERLİK ETMEK ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Gate.io Türkiye olarak bir yıldan biraz fazla bir süreçte operasyon yerelleştirme, topluluk oluşturma, kullanıcı edinme gibi alanlarda önemli başarılar elde ettiklerini belirten Sönmez, "Gate.io, Türkiye'de çok kısa sürede büyük ve bağlı bir topluluk kazanan, pazarın hızla benimsediği bir marka oldu. Böyle bir sürece liderlik etmek çok heyecan verici. Bugünden itibaren Gate.io'nun büyük pazarlardaki vizyonunu gerçekleştirmesi için aynı heyecanla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye'de yazdığımız başarı hikayesini farklı pazarlarda da gerçeğe dönüştürmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.