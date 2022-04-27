Gastronometro şeflerinden Ramazan Bayramı'nda sofraları tatlandıracak tarif

Metro Türkiye, Türk mutfağının ve Anadolu'nun kadim yemeklerini bu Ramazan Bayramı'nda da sofralarına taşıyacaklar için birbirinden lezzetli yöresel ve yerel ürünleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bayram tatlıları için Osmanlı Mutfağı'ndan günümüze ulaşan Keşkül tarifini, kendi bünyesi altında Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu olarak hayata geçirdiği Gastronometro'nun şefleri yorumluyor.

Bayram sofraları için mutfaklardaki hazırlıklar başlıyor. 30 yılı aşkın süredir Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, Anadolu coğrafyasının yüzlerce yıllık kadim lezzetlerini, Türkiye'nin topraklarında yetişen yerel ve yöresel ürünler ile bu Ramazan Bayramı'nda da sofralara taşıyor.

Metro Türkiye vazgeçilmez bayram tatlıları için kendi bünyesi altında bulunan Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'nun şefleri ile Osmanlı Mutfağı'ndan bugünlere dek gelmeyi başaran sütlü tatlılardan Keşkül tarifini hazırladı.

Türk kültüründeki misafir ağırlama ve paylaşmanın önemi ile ilginç bir hikayeye sahip olduğu söylenen Keşkül, Osmanlı döneminden bugünlere kadar lezzetini korumayı başardı.

Rivayete göre, Osmanlı döneminde adaleti sağlamakla görevli dervişler halkı değerlendirmek için kılık değiştirerek Hindistan cevizinin kabuğundan yapılan bir tür kap olan keşküller ile halkın arasına karışmış. Sonrasında ise aşevlerinde bu keşküller içerisinde yemek servis edilirdi.

Pişmaniyeli Çikolata Soslu Keşkül- 5 kişilik için malzemeler süt 1lt, şeker 150 gr, nişasta 50 gr, vanilya 1 gr, file badem 60 gr, toz fındık 80 gr, tereyağ 50 gr çikolata sos, su (1) 375 ml, şeker 250 gr, kakao 37 gr, krema 22 ml, nişasta 4 gr, su (2) 125 ml, bitter çikolata yüzde 53 355 gr ve pişmaniye 80 gr olarak yapılıyor.

Gastronometro'nun şefleri Pişmaniyeli Çikolata Soslu Keşkülü şu şekilde hazırlıyor:

"Süt, vanilya ve şeker kaynatılır. Nişasta az suyla açılıp bağlanır ve kaynayınca ocaktan alınır. Badem, toz fındık ve tereyağ ilave edilip kalıplara doldurulur.

Fıstıkla süslenip servis edilir. Çikolata Sos; Su (1), şeker, kakao, krema bir tencerede ocakta kaynatılır. Nişasta ve su (2) ayrı bir kabın içerisinde karıştırılır, kaynayan karışma ilave edilir. Kaynadıktan sonra ocaktan alınır ve çikolata eklenip çırpma teli yardımıyla karıştırılır. Keşkül kalıpla birlikte tabağın ortasına yerleştirilir. Etrafına çikolata sos döküldükten sonra kalıp tabaktan alınır, üzerine pişmaniye parçaları koyularak servis edilir."