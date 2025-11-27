Garanti BBVA Yatırım, Varan İhracını Artırarak Yatırım Fırsatlarını Genişletiyor

Garanti BBVA Yatırım, ürün çeşitliliğini artırmak ve yatırım stratejilerini desteklemek amacıyla kendi varantlarını ihraç etmeye başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Yatırım, ekim ayında gerçekleştirdiği 5 dayanak varlığa dayalı varant ihracını, kasım ayında 15'e çıkararak bu alandaki faaliyetlerini genişletti.

Yatırımcılar, artık, Garanti BBVA Yatırım'ın ihraç ettiği varantlar aracılığıyla, Aselsan, Emlak Konut ve Türk Hava Yolları gibi Borsa İstanbul'un önde gelen şirketlerinin hisse performansına dayalı yatırım fırsatlarına erişebiliyor.

Esnek işlem yapısı ve kaldıraç etkisi sayesinde portföylerini çeşitlendirme imkanı bulan yatırımcılar, farklı piyasa koşullarında stratejilerini güçlendirme fırsatı elde ediyor.

Kaldıraç özelliği sayesinde varantlar, farklı piyasa senaryolarında getiri potansiyeli sunan önemli yatırım araçları arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, Garanti BBVA Yatırım'da müşterilerin yatırım süreçlerini kolaylaştıran ve stratejilerini çeşitlendiren çözümler sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Türkmen, "Varant ihracına başlamamız, söz konusu vizyonun önemli bir parçası. Müşterilerimize yatırım dünyasının sunduğu farklı fırsatlara Garanti BBVA Yatırım güvencesiyle erişme imkanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.