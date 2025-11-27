Haberler

Garanti BBVA Yatırım, Varan İhracını Artırarak Yatırım Fırsatlarını Genişletiyor

Güncelleme:
Garanti BBVA Yatırım, ürün çeşitliliğini artırmak için varant ihraç etmeye başladı. Ekim ayında 5 dayanak varlığa dayalı varant ihraç eden banka, Kasım ayında bu sayıyı 15'e çıkardı. Yatırımcılar, Aselsan, Emlak Konut ve Türk Hava Yolları gibi önde gelen şirketlerin hisse performanslarına dayalı yatırım fırsatlarına erişim sağlayacak.

Garanti BBVA Yatırım, ürün çeşitliliğini artırmak ve yatırım stratejilerini desteklemek amacıyla kendi varantlarını ihraç etmeye başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Yatırım, ekim ayında gerçekleştirdiği 5 dayanak varlığa dayalı varant ihracını, kasım ayında 15'e çıkararak bu alandaki faaliyetlerini genişletti.

Yatırımcılar, artık, Garanti BBVA Yatırım'ın ihraç ettiği varantlar aracılığıyla, Aselsan, Emlak Konut ve Türk Hava Yolları gibi Borsa İstanbul'un önde gelen şirketlerinin hisse performansına dayalı yatırım fırsatlarına erişebiliyor.

Esnek işlem yapısı ve kaldıraç etkisi sayesinde portföylerini çeşitlendirme imkanı bulan yatırımcılar, farklı piyasa koşullarında stratejilerini güçlendirme fırsatı elde ediyor.

Kaldıraç özelliği sayesinde varantlar, farklı piyasa senaryolarında getiri potansiyeli sunan önemli yatırım araçları arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, Garanti BBVA Yatırım'da müşterilerin yatırım süreçlerini kolaylaştıran ve stratejilerini çeşitlendiren çözümler sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Türkmen, "Varant ihracına başlamamız, söz konusu vizyonun önemli bir parçası. Müşterilerimize yatırım dünyasının sunduğu farklı fırsatlara Garanti BBVA Yatırım güvencesiyle erişme imkanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
