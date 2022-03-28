Garanti BBVA ve TURMEPA Marmara Denizi'nden 10 ton atık topladı

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Garanti BBVA'nın, DenizTemiz Derneği TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı "Mavi Nefes Projesi" kapsamında üç ayda yaklaşık 10 ton atık toplandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, DenizTemiz Derneği TURMEPA'nın yayınladığı 2021 proje raporuna göre 21 Eylül-31 Aralık 2021 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 9 bin 820 kilogram atık toplayarak bu atıkları geri dönüşüme kazandırdı. Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık olarak 8 bin 690 kişinin günlük olarak ürettiği atığa eşit.

Projenin farkındalık yaratma ayağında ortaokul seviyesinde gerçekleştirilen çevrim içi eğitimlerle, çevre, küresel iklim krizi ve geri dönüşüm konularında farkındalık düzeyinin artırılması amaçlanarak "Küresel İklim Değişikliği, Küresel İklim Değişikliği ve Denizlerimiz, Deniz Salyası (Müsilaj), Kirlilik Kaynakları, Sıfır Atık Hareketi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Karbon Salımı" konularında eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerin başladığı 18 Ekim'den 29 Aralık 2021'e kadar, Kocaeli'nin Başiskele, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kartepe ve Körfez ilçelerinden 50 okulda 10.238 öğrenciye ve 627 öğretmene ulaşıldı.

Eğitim Otobüsü Marmara'ya kıyısı olan illeri gezmeye devam edecek

Mavi Nefes projesinin önemli bir ayağını oluşturan "Mavi Nefes Eğitim Otobüsü", 2021 yılı çalışmalarını başarıyla tamamladı. Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde öğrencilerle buluşacak olan eğitim otobüsüyle 2021 yılında sırasıyla Kocaeli'de 13 okul, 239 öğrenci, 21 öğretmen, İstanbul Üsküdar'da 7 okul, 248 öğrenci, 19 öğretmen; İstanbul Beykoz'da 6 okul, 183 öğrenci, 9 öğretmen; Bursa'da ise 9 okul, 231 öğrenci ve 16 öğretmen ile bir araya gelindi. Öğrenciler uzman eğitmenlerden sıfır atık felsefesiyle hazırlanmış robotik kodlama ve üretim becerileri eğitimi alırken, otobüs çevresinde Garanti BBVA ve TURMEPA gönüllüleri deniz kirliliği ve sonuçları konusunda bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirdi.

Mavi Nefes Projesi kapsamında ayrıca lise çağındaki, çevre konularına duyarlı gençler de sorumluluk alıyor. Öğrencilerin gönüllü olarak katıldığı Mavi Dedektif eğitici eğitimleri, projenin ilk döneminde, Kocaeli, Bursa, Üsküdar ve Beykoz'da 6 okulda, 122 öğrenci ile buluştu. Denizlerin korunması konusunda sorumluluk alarak projeler geliştirmeleri hedeflenen Mavi Dedektif adaylarının aynı zamanda akranlarına mentorluk yaparak farkındalık kazandırmaları amaçlanıyor.