Garanti BBVA ve THY Miles&Smiles işbirliği 5 yıl daha devam edecek

Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları Miles&Smiles kredi kartı işbirliği sözleşmesi 5 yıllık süreyle yenilendi. Yeni sözleşmeyle Garanti BBVA bireysel kredi kartı sahipleri, harcamalarından önceki döneme göre 2 buçuk kat daha fazla Mil kazanma imkanı sunacak. Miles&Smiles Garanti BBVA bireysel kredi kartı müşterileri banka bünyesinde bulunan varlıklarının hacmine ve THY müşteri statülerine göre değişen oranlarda mil kazanabilecekler. Anlaşma 2028 yılına kadar devam edecek.