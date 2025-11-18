Haberler

Garanti BBVA ve ICO, İspanyol Şirketlere Türkiye'de Destek Sağlayacak

Garanti BBVA ve ICO, İspanyol Şirketlere Türkiye'de Destek Sağlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Garanti BBVA ve İspanya'nın Kalkınma Bankası ICO, İspanyol menşeli şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek için anlaşma imzaladı. İlk etapta 100 milyon dolar finansman sağlanacak. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Garanti BBVA ile İspanya'nın ulusal kalkınma bankası Instituto de Credito Oficial (ICO), İspanyol menşeili şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek amacıyla yeni bir anlaşmaya imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında, İspanyol menşeili şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek için ilk etapta 100 milyon dolara kadar finansman sağlanacak.

Bu anlaşma, ICO'nun Uluslararası Kanal Programı (International Channel Facility) kapsamında Türkiye'deki ilk finansman faaliyeti oldu. Program aracılığıyla, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumu sayesinde Türkiye üzerinden Avrasya bölgesinde İspanyol menşeili projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Garanti BBVA ile yapılan anlaşma, ICO'nun BBVA Grubu ile Uluslararası Kanal Programı çerçevesinde imzaladığı 9. anlaşma oldu. Söz konusu program, İspanyol şirketlerin finansman ve likidite ihtiyaçlarına kapsamlı destek sağlamayı amaçlıyor. ICO, daha önce BBVA Kolombiya ile iki, BBVA Peru ve BBVA Meksika ile üçer finansman anlaşması imzalamıştı.

Garanti BBVA, ICO ile yaptığı anlaşmayla kurumsal müşterilerini destekleme konusundaki kararlılığını yansıtacak. İki kurum arasındaki işbirliği, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odaklı projelere yeni bir ivme kazandırarak İspanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek.

Etkinlik düzenlendi

Yeni anlaşmayı iş dünyasına duyurmak amacıyla Garanti BBVA Genel Müdürlüğünde etkinlik düzenlendi.

Açılış konuşmalarını İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ve ICO Uluslararası Kurumsal Finansman, Aracılık ve Devlet Fonları Genel Direktörü Fernando Salazar'ın yaptığı etkinliğe, ICO Uluslararası Kanal Programı hakkında bilgi almak amacıyla çok sayıda şirket yetkilisi de katıldı.

ICEX işbirliğiyle organize edilen etkinlikte, "İspanya ve Türkiye Arasındaki Ekonomik İş Birliğinin Güçlendirilmesi: Finansman, İşbirliği ve İspanyol Yatırımcılar İçin Pazar Erişimi" başlıklı panel oturumu da gerçekleştirildi. Oturumda, bölgedeki yatırım fırsatları ele alındı.

"Bu işbirliği çok kıymetli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinem Edige, ICO ile kurdukları işbirliğinin, uluslararası bağlantıları güçlü şirketlere daha uygun koşullarda finansman sağlama hedefi açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.

Edige, "Bu anlaşmayla, Türkiye'de İspanya ile ticari ya da yatırım ilişkisi bulunan firmalarımıza ICO kaynaklı fonlama imkanı sunacağız. Böylece, hem iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendiriyor hem de müşterilerimizin büyüme yolculuğuna uluslararası bir kaynakla katkı sağlamış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ortaklığı, BBVA Grubu'nun küresel gücünü Türkiye ekonomisine daha fazla değer katacak şekilde kullanma fırsatı olarak gördüklerini vurgulayan Edige, Türkiye'ye yatırım yapan yabancı şirketler için güvenilir bir finansal çözüm ortağı olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Fernando Salazar da Garanti BBVA ile ICO Uluslararası Kanal Programı aracılığıyla işbirliğine başlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Salazar, "Bu adımla, İspanyol işletmelerin uluslararası genişlemelerini desteklemeye devam ediyor ve Latin Amerika, Karayipler, ABD ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde halihazırda yerleşik pazarların ötesinde, yeni pazarlarda varlığımızı güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekili CHP saflarına geçti
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.