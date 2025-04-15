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Garanti BBVA, Tüzel ve Şahıs Firmalarına Yeni Dijital Kredi Hizmeti Sunuyor

Garanti BBVA, Tüzel ve Şahıs Firmalarına Yeni Dijital Kredi Hizmeti Sunuyor
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Garanti BBVA, tüzel ve şahıs firmalarına yönelik yeni bir dijital hizmet başlattı. Bu hizmetle müşteriler, genel kredi sözleşmeleri, teminat detayları ve fiyat değişikliklerini dijital kanallardan anlık takip edebilecek.

Garanti BBVA, yeni bir dijital hizmeti hayata geçirdi. Bu hizmetle, tüzel ve şahıs firmaları, genel kredi sözleşmelerini (GKS), limit, risk, teminata alınan çekler, detayları ve görüntüleri, teminata alınan gayrimenkul ipotekleri ve ekspertizleri ile ilgili tüm detayları, fiyat ve komisyon değişikliklerini dijital kanallar üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

Garanti BBVA, tüzel ve şahıs firması müşterileri için yeni bir dijital hizmeti daha hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, kapsamı ve çeşitliliği açısından sektöründe ilklerden biri olan bu hizmetle, tüzel ve şahıs firmaları, genel kredi sözleşmelerini (GKS), limit, risk, teminata alınan çekler, detayları ve görüntüleri, teminata alınan gayrimenkul ipotekleri ve ekspertizleri ile ilgili tüm detayları, fiyat ve komisyon değişikliklerini dijital kanallar üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Bu sayede müşteriler, ihtiyaç duydukları bilgilere hızla erişebiliyor, iş süreçlerini daha doğru planlayabiliyor, karar alma süreçlerinde hız ve esneklik kazanıyor. Daha önce sadece şubeler aracılığıyla sağladığı bilgilendirme hizmetini, bankanın güçlü teknolojik altyapısı sayesinde artık dijital kanallarda da kapsamlı ve şeffaf bir şekilde müşterilere sunuluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, "Banka olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, onlara zaman kazandırarak iş süreçlerine katkı sağlayan dijital çözümler üretmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Ücret, komisyon ve fiyatlama gibi önemli bilgileri dijitalde ilk kez bu kapsamda ve şeffaflıkla sunan banka olmaktan mutluyuz. Bu hizmet sayesinde müşterilerimiz, işlerini ilgilendiren değişiklikleri anlık olarak takip edebiliyor, şubeye gitmelerine gerek kalmadan tüm detaylara ulaşabiliyorlar. Teknolojiyi her zaman müşterilerimizin hizmetine sunarken güven, şeffaflık ve müşteri odaklılık ilkelerimizi ön planda tutmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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