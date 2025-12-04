Haberler

Garanti BBVA sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesiyle uyumlu sendikasyon kredisi sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi için 49 finansal kurumla anlaşma imzaladı. Anlaşmanın toplam büyüklüğü 367, 736 ve 1103 gün vadeli dilimlerden oluşuyor.

Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında toplam 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında toplam büyüklük, 367 gün vadeli dilimler için 97 milyon 750 bin dolar ve 61 milyon avro, 736 gün vadeli dilimler için 157 milyon dolar ve 28 milyon avro, 1103 gün vadeli dilim için ise 75 milyon dolar olarak duyuruldu.

Bankanın 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti dolar için SOFR+ yüzde 1,50, avro için Euribor + yüzde 1,25 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca 736 gün vadeli dilimde toplam maliyet dolar için SOFR + yüzde 1,90, avro için Euribor + yüzde 1,65, 1103 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ise dolar için SOFR + yüzde 2,15 oldu. İşleme 22 ülkeden 49 finansal kurum katılım sağladı.

Kredi, haziran dönemindeki işlemde olduğu gibi Garanti BBVA'nın sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesi kapsamında kullandırılacak.

Banka, bu yapı sayesinde çevresel ve sosyal alanlarda olumlu etki yaratan projelerin finansmanına katkı sağlamayı sürdürecek.

Sürdürülebilir finansmanla reel sektöre destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, aralık döneminde gerçekleştirdikleri sendikasyon işlemine gösterilen yoğun ilginin, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA'ya ve Türkiye'ye duyduğu güveni bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Akten, sektörde bu yıl pek çok banka tarafından 3 yıllık dilimlerin açılmasının ve katılım sağlayan finansal kurumların tahsis ettiği tutarların, bu güvenin en somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirliği odağına alan bu yapı sayesinde reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sağlarken aynı zamanda, çevresel ve sosyal alanda pozitif etki yaratan projelerin desteklenmesine devam edeceklerinin altını çizen Akten, "Garanti BBVA'nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ve sürdürülebilir finans vizyonuyla ülkemizin ekonomisine uzun vadeli değer katmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Yurda geç kalan kız öğrencilerin videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Yurda geç kalan kızların videosu sosyal medyayı ikiye böldü
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye
Inter güle oynaya çeyrek finale çıktı

Yok böyle maç! Rakibi resmen sahadan sildiler
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
'Kitap okumak cahilliktir' diyen sahaf herkesi kandırmış! Gerçek çok başka çıktı

"Kitap okumak cahilliktir" diyen sahaf herkesi kandırmış
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor

Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim

Ünlü sunucudan şaşırtan itiraf: Tam 6 yıldır...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.