Garanti BBVA, Sürdürülebilirlik Girişimlerine Liderlik Ediyor

Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler'in (BM) özel sektör için kapsamlı sürdürülebilirlik girişimi Global Compact Hub'a katılarak sürdürülebilir finans vizyonunu anlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, BM Global Compact'ın 25. yılı dolayısıyla 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında New York'ta düzenlenen Global Compact Hub etkinliğine katıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden finans kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve kalkınma kurumlarını bir araya getiren Hub, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada finans sektörünün rolünü masaya yatırıyor. Panelde, yeşil tahvillerden sürdürülebilirlik bağlantılı kredilere, karma finansman modellerinden kapsayıcı çözümlere kadar pek çok yenilikçi aracı rol ele alınıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, BM Global Compact Türkiye tarafından Doğu Avrupa Ülke Ağları işbirliğiyle düzenlenen "İklim Eylemi İçin Sermayeyi Harekete Geçirmek: İnovasyon ve İş Birlikleri" başlıklı panelde özel sektörün iklim eylemini hızlandırmadaki rolünü ve bankanın sürdürülebilir finans stratejilerini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

"Geniş bir yelpazede finansman sağlıyoruz"

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Edige, net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan finansman ölçeğinin devasa olduğunu vurguladı.

Gelişmekte olan ülkelerde bu boşluğun kapatılması için yenilikçi finansal araçlara ve kamu-özel işbirliklerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna değinen Edige, sürdürülebilir borçlanma enstrümanlarından uluslararası işbirlikleriyle hayata geçirilen karma finansman modellerine, kadın girişimciliğini ve fırsat eşitliğini destekleyen çözümlerden mavi finans uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede finansman sağladıklarını aktardı.

Edige, "2018-2025 döneminde taahhüt ettiğimiz 400 milyar liralık sürdürülebilir finansman hedefini bu yılın ilk aylarında tamamladık ve hedefimizi 2018-2029 dönemi için 3,5 trilyon liraya yükselttik. Bu kaynakla iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve kapsayıcı büyüme alanlarında Türkiye'nin yeşil dönüşümüne öncülük ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BM Global Compact Hub gibi uluslararası platformlarda bu deneyimleri paylaşmanın, Türkiye'nin yanı sıra küresel sürdürülebilirlik ekosisteminin de güçlenmesine katkı sağladığını aktaran Edige, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada finans sektörünün kritik role sahip olduğuna işaret etti.

Sürdürülebilir bir dünyanın, gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olduğunun altını çizen Edige, "Bu nedenle her yatırımın, her finansal aracın daha yaşanabilir ve kapsayıcı bir gelecek için dönüştürücü gücü olduğuna inanıyoruz. Garanti BBVA olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.