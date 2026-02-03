Garanti BBVA, sürdürülebilir finansmanda 1 trilyon TL eşiğini aştı

Haberler

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansmanı stratejisinin merkezine alarak, Ocak 2026 itibarıyla 1 trilyon TL'lik sürdürülebilir finansman hedefine ulaştığını açıkladı. Genel Müdür Mahmut Akten, sürdürülebilirliğin işlerinin sebebi olduğunu vurgulayarak, geniş bir yelpazede dönüşüm finansmanını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman alanında açıkladığı uzun vadeli taahhüt kapsamında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Banka, 2018-2029 yıllarını kapsayan 3,5 trilyon TL'lik yeni sürdürülebilir finansman hedefi doğrultusunda, Ocak 2026 itibariyle 1 trilyon TL'yi aştığını duyurdu.

"Sürdürülebilirliği işimizin sebebi olarak görüyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Biz Garanti BBVA olarak sürdürülebilirliği ulaşılması gereken bir hedef değil, işimizin sebebi olarak ele alıyoruz. Kaynak tahsisinden risk yönetimine kadar tüm süreçlerimizi iklim ve doğa pozitif bir bakış açısıyla yeniden şekillendirirken, yenilenebilir enerji yatırımlarından yeşil dönüşüm projelerine, kapsayıcı büyümeden toplumsal etkiye uzanan geniş bir alanda dönüşümün finansal altyapısını inşa etmeyi sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada sürdürülebilir finansmanda 1 trilyon TL eşiğini aşmamızı yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve diğer tüm paydaşlarımızın bize duyduğu güvenin somut bir göstergesi olarak görüyoruz. Amacımız bugünün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılarken, gelecek nesiller için de daha yaşanabilir, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir bir dünya bırakılmasına katkı sağlamak. Bu doğrultuda, uzun vadeli taahhüdümüz kapsamında sürdürülebilir finansmanı Türkiye'de dönüşümün en önemli kaldıraçlarından biri olarak geliştirmeye devam edeceğiz."

Finansmanın yanı sıra danışmanlık ve rehberlik rolü

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir konut finansmanı, düşük karbonlu üretim, kadın girişimcilik ve sosyal altyapı projeleri gibi pek çok alanda sağlanan finansmanla Garanti BBVA, kaynakları çevresel ve toplumsal etki oluşturacak alanlara yönlendirmeye devam ediyor. Banka, müşterilerine yalnızca finansman sunmakla kalmayıp, karbonsuzlaşma planlarının oluşturulmasından iklim risklerinin yönetilmesine kadar dönüşüm yolculuklarında danışmanlık ve rehberlik rolünü de üstleniyor.

Banka, sürdürülebilir finansman yaklaşımını uluslararası standartlarda şeffaflık ve ölçümleme esaslarıyla yürütüyor. Banka, CDP'nin 2025 değerlendirmesinde İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Orman temalarının tamamında "A" notu alarak küresel ölçekte "Üç A" derecesine ulaşan sayılı finansal kurumlardan biri olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
