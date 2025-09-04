Garanti BBVA Portföy, Fon Büyüklüğünde 1 Trilyon Lirayı Geçti

Garanti BBVA Portföy, farklı temalarda 171 fondan oluşan fon evreni ve yatırımcı odaklı yaklaşımıyla toplam fon büyüklüğünde 1 trilyon lirayı aştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırımcı odaklı yaklaşımı, çeşitlendirilmiş fon evreni ve dijital kanallardaki etkinliği sayesinde büyümesini sürdüren şirket, hem konvansiyonel hem de yeni nesil tematik fonlarıyla farklı yatırımcı profillerine hitap ediyor.

Veriye dayalı portföy yönetimi anlayışını benimseyen şirket, dijital kanallardaki güçlü konumunu, veri analitiği ve yapay zeka temelli modelleri portföy yönetiminde kullanarak pekiştiriyor.

Yatırımcı odaklı hizmet modeli ve yenilikçi ürün stratejisiyle uluslararası arenada da takdir gören şirket, "Global Banking & Finance Review" tarafından 2025 ödüllerinde " Türkiye'nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi" olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, "Fonlarda ulaştığımız 1 trilyon lira büyüklük, yatırımcılarımızla kurduğumuz güven ilişkisinin bir göstergesi. Garanti BBVA Portföy olarak, bugün 171 farklı fonumuzla farklı finansal hedefleri olan yatırımcılara değişen piyasa koşullarına göre çözüm sunmayı hedefleyen fon evrenine sahibiz." ifadelerini kullandı.

- "Garanti BBVA Mobil sayesinde de fark yaratıyoruz"

Gülsün, çeşitli ürün grupları ve temalarla zenginleştirdikleri fon evrenini sürekli geliştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve yatırımın kol kola ilerlediği bir dünyada, yenilenen tasarımı ve kullanıcı dostu yapısıyla Garanti BBVA Mobil sayesinde de fark yaratıyoruz. Başarımızda dijitalde sunduğumuz bu müşteri deneyiminin önemli bir paya sahip olduğunu düşünüyoruz. Yatırımcının bize duyduğu güveni ileriye taşımak için teknoloji, yapay zeka ve veri analitiğine odaklanıyor, yeni modeller üzerinde çalışıyoruz."

Gülsün, "Global Banking & Finance Review" tarafından verilen ödüle ilişkin de "Bu tür ödüller, bize yatırımcılarımıza her zaman daha iyisini sunmak için sorumluluk yüklüyor. Biz de bu sorumlulukla güven ve itibarı daha da güçlendiren bir hizmet anlayışını sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Sektörün ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Gülsün, Garanti BBVA Portföy'ün, BBVA Grubu'nun uluslararası bilgi birikiminden aldığı güçle, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedeflemeye devam edeceğini belirtti.