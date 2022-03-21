Garanti BBVA Portföy'den Türkiye'de bir ilk: Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon

Yeni kurulan bu Fon'da Metaverse teknolojilerini kullanan, destekleyen, bu teknolojilere yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan, teknoloji, bilgi teknolojileri, teknolojik donanım, iletişim, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım sektörlerindeki şirketler yer alıyor. Ayrıca bu sektörlerdeki ilgili şirketlere hizmet, servis ve ürün sağlayan kurumların ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının da yer alması planlanıyor.

Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon'una Garanti BBVA şubelerinden ve dijital kanallardan yatırım yapılabiliyor. Aynı zamanda başka kurumda hesabı olanlar TEFAS aracılığıyla diledikleri kurumun şube, internet veya mobil kanalları üzerinden alt limit olmaksızın Türk Lirası ile işlem yapabilir.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Sinem Edige, "Sektörümüzdeki çeyrek asırlık tecrübemiz, geniş yatırım yönetimi kadromuz ve şirket içi güçlü araştırma ekibimizle müşterilerimiz için yenilikçi ürünler sunuyoruz. Metaverse de bu kapsamda üzerine eğildiğimiz özel bir alan oldu. Metaverse; blockchain, kripto varlıklar, sanal gerçeklik, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi birçok teknolojinin birleşiminden oluşuyor. Son dönemde artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojisinin ağırlıklı olarak oyun sektöründe kullanıldığını ve büyük teknoloji şirketlerinin bu alana yatırım yapmaya başladığını da görüyoruz. Henüz başlangıç aşamasında olan metaverse, yeni kullanım alanlarıyla gelecekte tüketici ve işletmelerin davranışlarının dönüşümünü sağlayabilir. Garanti BBVA Portföy olarak biz de çağı ve yeni trendleri takip eden yatırımcılarımızın alternatif ürün beklentilerine hizmet edecek şekilde Türkiye'de ilk ve tek olan Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon'unu hayata geçirdik. Bu fonu, metaverse ve yeni teknolojilerine yatırım yapmak isteyen, birikimlerini değerlendirirken orta ve uzun vadeli bakış açısıyla düşünen,TL ile fon alımı yaparak portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılarımız değerlendirebilir.Garanti BBVA Portföy olarak yenilikçi yaklaşımlarla yatırımcılarımıza farklı çözümler sunmaya devam edeceğiz." dedi.