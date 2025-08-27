Garanti BBVA'nın Mobil Uygulamasında Kripto Varlık Dönemi Başladı

Garanti BBVA, kripto varlık portföylerini Garanti BBVA Mobil'e taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, artık Garanti BBVA Kripto kullanıcıları, bankanın mobil uygulamasındaki "Yatırımlar" menüsünden kripto varlıklarını, anlık fiyat bilgilerini, kar/zarar durumlarını ve takip listelerini görüntüleyebiliyor.

Hisse senedinden yatırım fonuna, dövizden bireysel emekliliğe kadar pek çok yatırım ürününü tek ekrandan görüntüleme imkanı sunan Garanti BBVA Mobil, yeni kripto entegrasyonu sayesinde müşterilerin finansal varlıklarını bütüncül bakış açısıyla takip edip yönetmelerini kolaylaştırıyor.

Yenilik, kullanıcılara yalnızca kripto varlıklarının güncel değerini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bu varlıkların toplam portföyleri içerisindeki oranını görmelerine, trend grafikleri üzerinden fiyat hareketlerini incelemelerine, anlık fiyat değişimlerini takip etmelerine, takip listelerine coin eklemelerine ve kriptoda listelenen tüm varlıkları banka uygulamasında görüntülemelerine olanak tanıyor.

Kullanıcılar, "Bitcoin ve Kripto" ile "Takip Listem ve Piyasalar" menülerinden Garanti BBVA Kripto platformunda işlem gören varlıkların anlık fiyat bilgilerine ulaşabiliyor.

Kripto portföyü bulunan müşteriler, varlıklarını tek ekrandan takip ederken kripto hesaplarına para transferini gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar, alım-satım işlemleri için kolay şekilde Garanti BBVA Kripto uygulamasına yönlendiriliyor.

"Müşteriler, yatırımlarında kolaylığı ve erişilebilirliği önemsiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, müşterilerin bankacılık işlemlerinde olduğu gibi yatırımlarında da kolaylığı ve erişilebilirliği önemsediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırımlar menümüze kripto varlıkları da ekleyerek, müşterilerimize zaman kazandıran ve varlıklarını gönül rahatlığıyla takip edebilecekleri bir deneyim sunuyoruz. Böylece finansal hayatlarını tek yerden yönetme imkanını daha da güçlendirmiş oluyoruz."

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven de kripto kullanıcılarının büyük ihtiyaçlarından birinin, portföylerini kolaylıkla, şeffaf ve bütüncül şekilde takip edebilmek olduğunu aktardı.

Teknolojilerini bankanın altyapısıyla entegre ederek, ihtiyaca yanıt verdiklerini ifade eden Güven, "Garanti BBVA müşterileri artık kripto ve kripto harici portföyünü tek ekrandan takip ederek yönetebilecek." değerlendirmesini yaptı.