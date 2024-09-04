Garanti BBVA'nın ana sponsorluğunda Global Startup Awards Büyük Final Etkinlikleri Türkiye'de düzenlenecek

Garanti BBVA'nın ana sponsorluğunda Global Startup Awards (GSA) Büyük Final Etkinlikleri, bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tech İstanbul'un destekleriyle İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlik, global startup dünyasının heyecanını ve dinamizmini İstanbul'a taşıyacak.

Start-IST organizatörlüğünde ve bankanın ana sponsorluğunda gerçekleşecek GSA Edition X, 24-25 Eylül'de girişimciler, yatırımcılar, VC'ler, fikir önderleri, sektör liderleri, ekosistem ortakları ve diğer kilit paydaşları bir araya gelecek.

İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek zirveyle başlayacak program, 2 gün boyunca yenilikçi girişimcileri ve girişimcilik dünyasının paydaşlarını buluşturacak.

Katılımcılar zirve boyunca düzenlenecek olan panel ve atölyelerle hem endüstrideki son trendleri ve yenilikleri keşfetme fırsatı bulacak hem de girişimcilik dünyasının yatırım, büyüme, hukuk, siber güvenlik temaları hakkında fikir sahibi olabilecek.

"Türk girişimcilik ekosistemi için tarihi bir dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, toplumun sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan ve ekonominin itici gücü olan girişimcilik ekosisteminin desteklenmesini önemsediklerini belirterek, Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı'yla teknoloji girişimcilerine, Kadın Girişimci Programı'yla da kadın girişimcilere uzun yıllardır destek olduklarını aktardı.

Global Startup Awards gibi uluslararası platformların da Türkiye'deki startup ekosistemini geliştireceğine inandıklarına dikkati çeken Kaya, "Global Startup Awards, bir ödül programı olmanın ötesinde, girişimciler ve yatırımcılar arasında etkili bir networking ağı oluşturuyor ve bilgi paylaşımını teşvik ediyor. Bu kapsamda Global Startup Awards'un ana sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin küresel girişimcilik arenasında daha fazla söz sahibi olması amacıyla ekosisteme sağladığımız desteği artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Start-IST'in Kurucusu Mine Dedekoca da ödül töreninin Türkiye'de ilk kez düzenlenmesinin Türk girişimcilik ekosistemi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, etkinliğin Türk girişimciler ve startuplar için uluslararası arenada fırsat sunduğunu belirtti.

Etkinliğin Türkiye'nin girişimcilik gücünü dünyaya tanıtmada önemli bir rol oynayacağına işaret eden Dedekoca, "Start-IST olarak, girişimcilerimizin ve girişimcilik ekosistemimizin paydaşlarının global çapta görünürlük kazanmalarını, uluslararası iş birlikleri geliştirmelerini ve büyük bir yatırımcı ağıyla tanışmalarını sağlamak için bu organizasyonu gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.