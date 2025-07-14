Garanti BBVA'nın 9. Dönem Girişimcileri Belirlendi

Garanti BBVA'nın teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Garanti Partners Tech programının 9'uncu dönem girişimcileri belirlendi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Partners Tech'in 9. dönemi kapsamındaki jüri buluşması, finale kalan girişimleri değerlendirmek üzere gerçekleşti.

Jüri toplantısına, ölçeklenebilir iş modellerine ve küresel büyüme potansiyeline sahip teknolojik girişimler katıldı. Siber güvenlik, üretken yapay zeka, ödeme sistemi ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren teknoloji tabanlı girişimler, uzman isimlerin karşısında sunumlarını gerçekleştirdi.

Yapay zeka destekli müşteri deneyimi ve müşteri sesi (VoC) çözümüyle, aksiyona dönüştürülebilir içgörüler sunan bütünsel müşteri deneyimi yönetim platformu Artiwise; kurumlar için zararlı yazılım analizi, temizleme ve simülasyon çözümleri sunan uçtan uca siber güvenlik platformu Malwation-Threat Zone; uydu görüntüleme ve yapay zeka tabanlı çözümleriyle çevresel riskleri, değişimleri ve trendleri hassasiyetle analiz eden ve geleceğe yönelik öngörüler sunan SCP Eye On Blue; müşteri deneyimini iyileştiren ve sadakati artıran, özelleştirilebilir uçtan uca müşteri hizmetleri çözümleri sunan Grispi; iş süreçlerini tamamen güvenli bir ortamda yapay zeka ajanlarına devrederek ekibi stratejik işlere odaklanmasını sağlayan Skymod, Garanti BBVA Partners Tech'in yeni dönemine dahil olan girişimler olarak belirlendi.

Jüri üyeleri arasında, Garanti BBVA ve Garanti BBVA teknoloji birimi yöneticilerinin yanı sıra Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Çağla Gül Şenkardeş, Mentors Network Türkiye Kurucusu Mehmet Onarcan, Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu ve Coorbiz Kurucusu Koray Akhan gibi girişimcilik dünyasından isimler yer aldı.

Programa seçilen girişimler, 6 ay süresince Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma Programı kapsamında ofis imkanı, mentörlük, Garanti BBVA ve iştirakleriyle işbirliği fırsatları, reklam desteği, eğitim, seminerler ve avantajlı bankacılık hizmetlerinden faydalanacak.

"Uzun yıllardır katkı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, banka olarak, girişimcilik ekosistemine çeşitli programlarla uzun yıllardır katkı sağladıklarını belirtti.

Katma değeri yüksek ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip girişimleri gelişim yolculuklarında desteklediklerini aktaran Kaya, bu programla teknoloji girişimlerine mentörlük, işbirliği ve ağlarını geliştirme olanağı sunduklarını, kurumsal bilgi birikimlerini onlarla paylaştıklarını aktardı.

Adayların projelerinden etkilendiklerine değinen Kaya, "Başvuran girişimlerin niteliği ve vizyonu, bizi son derece heyecanlandırdı. Bu program aracılığıyla Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte başarılar elde edeceğine ve bu yolda da onlara destek verebileceğimize inanıyoruz. Bugün seçilen girişimleri tebrik ediyor ve başarı hikayelerine ortak olmaktan gurur duyuyoruz."