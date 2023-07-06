Garanti BBVA Leasing ile ACS Enerji Güneş Enerjisi İş Birliği Protokolü İmzaladı

Garanti BBVA Leasing ile ACS Enerji güneş enerjisi alanında iş birliği protokolü imzaladı.

Garanti BBVA açıklamasına göre, iş birliği kapsamında ACS Enerji'nin GES projelerine yatırım yapmak isteyen müşterileri Garanti BBVA Leasing'in avantajlı finansman paketlerinden yararlanma imkanı elde edecek.

Her iki kurumun sektörlerindeki bilgi ve tecrübeleriyle güneş enerjisi alanında yatırımcılara özel sürdürülebilir finansman desteği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği bu protokol sayesinde, yenilenebilir enerjiye yatırım yapacak firmalara kolay ve özel çözümler sunulacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, "Sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarında aktif rol alma hedefiyle hizmet veriyor ve bu alanı finanse etmek istediğimiz ana sektörlerden biri olarak görüyoruz. Ülkemizin giderek artan enerji ihtiyacını göz önüne aldığımızda yenilenebilir enerji kaynaklarının hem ekonomimiz hem de çevremiz için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Güldü, bugüne kadar güneş enerjisi alanında 270 milyon doları aşan 300 MW üzerinde yenilenebilir enerji yatırımına finansman sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılının ilk çeyreğinde yeşil enerji yatırımlarının finansmanında pazar payımızı yüzde 15,5'e çıkardık. Bu alandaki gücümüzü sektörün öncü şirketleriyle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle artırıyoruz. Bu kapsamda, kadın girişimciliğinin de gurur verici bir örneği olan ACS Enerji ile gerçekleştirdiğimiz protokolün faaliyetlerimize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişim için kadınların ekonomiye aktif katılımını önemsiyor ve destekliyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için enerji üretimi içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artması gerektiğine inanıyor, yaygın hizmet ağımızla tüm müşteriler için enerji finansmanı deyince akla ilk gelen leasing şirketi olmak istiyoruz."

ACS Enerji Kurucusu Aysun Aktaş Akdoğan ise Garanti BBVA Leasing ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İmzaladığımız protokolle yatırımcılar finansal desteğe daha kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşabilecek. Karşılıklı kazanç imkanlarını geliştirecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu iş birliğiyle, sektör için önemli bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm adımları sürdürülebilir çözümler yaratmak ve yenilenebilir enerjiye ulaşımı kolaylaştırmak için atıyoruz. Müşterilerimizi memnun edecek finansman çözümler sunmak, güneş enerjisi sektörünü geliştirmek ve aydınlık yarınlara ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."