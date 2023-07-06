Garanti BBVA Leasing ile ACS Enerji Güneş Enerjisi İş Birliği Protokolü İmzaladı

Garanti BBVA Leasing, ACS Enerji ile güneş enerjisi alanında iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında müşteriler, Garanti BBVA Leasing'in finansman paketlerinden yararlanarak ACS Enerji'nin GES projelerine yatırım yapabilecek. Bu iş birliği ile yenilenebilir enerjiye yatırım yapacak firmalara özel finansman desteği sağlanacak.

Garanti BBVA Leasing ile ACS Enerji güneş enerjisi alanında iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği kapsamında ACS Enerji'nin GES projelerine yatırım yapmak isteyen müşterileri Garanti BBVA Leasing'in avantajlı finansman paketlerinden yararlanma imkanı elde edecek. Her iki kurumun sektörlerindeki bilgi ve tecrübeleriyle güneş enerjisi alanında yatırımcılara özel sürdürülebilir finansman desteği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği bu protokol sayesinde, yenilenebilir enerjiye yatırım yapacak firmalara kolay ve özel çözümler sunulacak.