Garanti BBVA, 'Hayvanların Yaşamı' Sergisinde Çocuklara Özel Rehberli Turlar Düzenledi

Garanti BBVA, 'Hayvanların Yaşamı' Sergisinde Çocuklara Özel Rehberli Turlar Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, Salt'ın 'Hayvanların Yaşamı' sergisi kapsamında 28 Haziran'da çocuklara özel rehberli sergi turları düzenledi. Etkinliklere çocuklar velileri ile katılırken, eleştirel düşünce ve deneyimsel öğrenme fırsatları sunuldu.

Garanti BBVA, kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Salt'ın 'Hayvanların Yaşamı' sergisi kapsamında çocuklara özel rehberli sergi turları düzenledi. 28 Haziran günü gerçekleşen etkinliklere çocuklar velileri eşliğinde katıldı.

Salt'ın Beyoğlu binasında 10 Ağustos'a kadar ziyarete açık olan 'Hayvanların Yaşamı' sergisi, Türkiye ve farklı coğrafyalardan sanatçıların insan ve hayvan ilişkilerini merkeze alan işleri bir araya getiriyor. Garanti BBVA kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Salt'ın bu sergisi kapsamında düzenlediği rehberli sergi turları ile çocukları ağırladı.

28 Haziran tarihinde gerçekleşen ve katılımın ücretsiz olduğu sergi turlarında çocuklar, rehber eşliğinde gezerken eleştirel düşünceye dayalı üretici ve deneyimsel öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca etkinliklerde hediye edilen resim malzemelerinin tadını çıkardılar.

Özel bir deneyim niteliği taşıyan turların yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti

26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Sigorta ve kaskoda yeni dönem
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Bakan Yumaklı son durum raporunu paylaştı: 6 yangın devam ediyor

4 ilde yangınlar devam ediyor! İşte en sorunlu bölge
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.