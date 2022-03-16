Garanti BBVA, Global Finance tarafından "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi

Garanti BBVA, Global Finance tarafından bir kez daha " Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, son 6 yılda 5. kez Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası ödülünü alan Garanti BBVA, proje ve satın alım finansmanı konusundaki yetkinlik ve güvenirliğini, uluslararası boyutta tekrar tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Türkiye'nin önemli projelerinin finansmanında aktif rol üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA olarak, yatırım bankacılığı ve proje finansmanı konularında müşterilerimize sunduğumuz özel çözümlerle değer yaratmaya devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak projelere öncelik veriyor, müşterilerimizin finansal sağlıklarını gözeterek evrensel ölçekte kredi itibarı yüksek kurumlar haline gelmeleri için destekliyoruz.

Finanse ettiğimiz altyapı ve enerji projeleri, fabrika yatırımları, şirket satın alım kredileri ile istihdam yaratan, ithalatı azaltan ve çevreyle dost yatırımları finanse eden öncü banka konumunda, ihtiyaca özel çözümler üretiyoruz. Bu doğrultuda proje finansmanı kapsamında çoğunluğu rüzgar santralleri olmak üzere yalnızca yenilenebilir enerji projelerine 6 milyar doları aşan finansman sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızla Global Finance gibi prestijli bir kurum tarafından bu ödüle bir kez daha layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Verilen bilgiye göre, 2010 yılından bu yana Türkiye'de yatırım bankacılığı ve proje finansmanı konusunda sektöründe öncü olan banka, faaliyet gösterdiği diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi proje ve satın alım finansmanı konusunda da sunduğu özel çözümlerle müşterilerine değer yaratmak, onların finansal sağlığını artırmak için çalışıyor.