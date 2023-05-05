Garanti BBVA Emeklilik, EYT'lilere özel BES kampanyası sunuyor

Garanti BBVA Emeklilik, Eyt birikimini BES'te değerlendirenlere özel bir kampanya sunuyor. Mayıs ayı boyunca 100 bin TL başlangıç kapitalini BES'e yatırarak sözleşme başlatan Eyt'liler 4 bin TL'ye varan hediye kazanıyor. Emekliler, sisteme yatırdıkları tutarlar için yüzde 30 devlet katkısından da hemen yararlanabiliyor. Ayrıca, BES'i olan müşteriler iyi yaşam platformu Sağlıklı Yaşa'da yogadan fitness'a, mindfullnes'tan sağlıklı beslenmeye kadar birçok etkinlikten ücretsiz şekilde faydalanıyor, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına yüzde 37'ye varan indirimlerle sahip olabiliyorlar.

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, "Garanti BBVA Emeklilik olarak genç Eyt'lilerin ikinci emeklilik haklarını başlatmalarına destek oluyoruz. EYT ile emekli olanlar 9 Nisan itibarıyla emekli ikramiyelerini ve maaşlarını almaya başladı. Garanti BBVA Emeklilik olarak bu birikimlerini en doğru şekilde kullanmak isteyen EYT'liler için BES'te yeni fırsatlar sunuyoruz. Toplu parasını Bireysel Emeklilik sisteminde değerlendirmek isteyen EYT'liler 4 bin TL'ye varan hediye kampanyamızdan yararlanabiliyor. Ek olarak yatırdıkları tutarın %30'u için devlet katkısı kazanıyorlar. Bunların yanı sıra katılımcılar BES'te birikimlerini hisse senedi, metaverse veya sürdürülebilirlik gibi çeşitli fonlarda değerlendirerek hem birikimlerinin değerini koruyabiliyor hem de fon getirilerinden daha çok kazanıyorlar. Böylece birikimleri güvenli bir yatırım aracında kazançlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. İkinci emeklilik hakkını dijitalden başlatmak isteyen müşterilerimiz için de aylık ödeme tutarlarına göre ek fayda kazanabilecekleri kampanyalarımız da devam ediyor. Tüm EYT'lilere BES yaptırarak ikinci emeklilikleri için bugünden adım atmalarını ve geleceklerine yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.