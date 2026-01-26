Garanti BBVA, 'Yatırım Konuşuyoruz' video serisini hayata geçirdi

Garanti BBVA, yatırım dünyasını herkes için daha anlaşılır ve sade hale getirme hedefiyle "Yatırım Konuşuyoruz" adlı yeni video serisini Garanti BBVA sosyal medya kanalında hayata geçirdi.

Garanti BBVA, "Yatırım Konuşuyoruz" video serisini Youtube kanalında hayata geçirdi. Banka, bu inisiyatifle tek tip bir anlatı sunmak yerine, müşterilerin bulundukları noktadan başlayarak yatırım dünyasını daha iyi anlamalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Bireylere yatırım araçlarını yalnızca anlatmak değil; bilgiyle güçlenmelerini ve yatırımla ilgili karar süreçlerini daha bilinçli şekilde değerlendirebilmelerini amaçlıyor.

6 video yayında

Yapılan açıklamaya göre, "Yatırım Konuşuyoruz" serisinin ilk aşamasında, yatırımın temel taşlarını ele alan 6 video izleyiciyle buluştu. Bu videolar, yatırım dünyasına girişten risk algısına, piyasa dalgalanmalarından temel ekonomik kavramlara kadar uzanan bir çerçeve sunuyor.

İlk etapta yayınlanan içeriklerin başlıkları şöyle:

Yatırım Nedir? Nasıl Finansal Özgür Olunur?

Önce kendini tanı: Hangi yatırımcı profilisin?

Yatırımda soğukkanlı kalmanın yolları neler?

Piyasa dinamikleri ve yatırımcı tercihleri: Faiz, enflasyon ve risk

Şirketlere ortak oluyoruz: Hisse senedi nedir? Nasıl çalışır?

Portföy nasıl oluşturulur? Tüm yumurtaları aynı sepete koyma!

Seride ana içeriklere ek olarak, daha kısa ve gündelik formatta hazırlanan backstage videoları ve "Haftanın Terimi" serisiyle yatırım dünyasında sıkça karşılaşılan kavramlar sade bir dille ele alınıyor. Yatırım dünyasına ilgi duyan farklı profillerin ihtiyaçlarını gözeterek, bilgilendirici ve farkındalık artırıcı bir içerik yaklaşımı sunuluyor.

Bankanın sosyal medya kanalında sürekli yeni içeriklerle büyüyen bir yapı olarak konumlanan seri, ilerleyen dönemde hisse senetlerinden fonlara, borsanın işleyişinden vergilendirmeye, yerli ve küresel piyasalara ilişkin temel kavramlardan farklı yatırım araçlarına uzanan içerikleriyle genişlemeye devam edecek. Yatırım dünyasına dair merak edilen başlıkları sade bir dille ele alarak, farklı seviyelerdeki izleyiciler için yol gösterici bir kaynak olmayı sürdürecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Yatırım yolculuğu herkes için aynı yerden başlamıyor. Kimi yatırım dünyasına ilk kez adım atıyor, kimi temel bilgilere sahip olsa da karar vermekte zorlanıyor, kimi ise yeterli bilgiye dayanmadan hareket edebiliyor. Garanti BBVA olarak biz, müşterilerimizin bu farklılıklarını görmeyi ve onları tek bir kalıba sokmadan, bulundukları noktadan itibaren desteklemeyi önemsiyoruz. 'Yatırım Konuşuyoruz' video serisini de Radikal Müşteri Perspektifimizin bir yansıması olarak hayata geçirdik. Amacımız yalnızca yatırım araçlarını anlatmak değil; müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayan, sorularına sade ve şeffaf yanıtlar sunan, ilerlemek istedikleri her aşamada yanlarında duran bir deneyim oluşturmak. Çünkü gerçek değer, müşterinin karar alma süreçlerini bilgiyle desteklemekten geçiyor. Banka olarak, yatırım sürecini karmaşık bir alan olmaktan çıkarıp, müşterilerimizin kendi hedefleri doğrultusunda bilinçli adımlar atabildiği, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yolculuğa dönüştürmeyi hedefliyoruz. 'Yatırım Konuşuyoruz' bu anlayışla, müşterilerimizin ilerleme isteğinde yol arkadaşı olma vizyonumuzun önemli bir parçası. Önümüzdeki dönemde de farklı platformlar ve vesilelerle yatırım konuşmaya, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni içerik ve projelerle bu yolculuğu zenginleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL