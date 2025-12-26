Garanti BBVA'dan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ürünü

Haberler

Güncelleme:
Garanti BBVA, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı ile nitelikli yatırımcılara yeni bir yatırım alternatifi sunarak sermaye piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu işlem, bankanın likidite yapısını güçlendirirken yatırımcılara da yapılandırılmış ürün imkanı sağlamaktadır.

Garanti BBVA, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracıyla nitelikli yatırımcılara farklı bir yatırım alternatifi sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, VDMK ihracını sermaye piyasalarındaki ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında başarıyla tamamladı.

Banka, bu işlemle hem aktif pasif yönetiminde esnekliği artırırken, yatırımcılara da alternatif bir yatırım aracı sunuyor. Türkiye'de ve uluslararası piyasalarda yaygın olarak kullanılan VDMK yapısı, sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayan modern bir finansman ve kredi riski yönetimi tekniği olarak öne çıkıyor.

İşlem kapsamında Garanti BBVA'nın bilançosunda yer alan krediler, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) bünyesinde kurulan TMKŞ Garanti BBVA Birinci Varlık Finansmanı Fonu'na devredilerek, menkul kıymetleştirildi ve yatırımcılara sunuldu.

VDMK ihracı, Garanti BBVA'ya yeni bir likidite kaynağı sağlarken, bankanın sermaye yeterlilik rasyolarını destekleyen bir yapı oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, müşterilerine farklı yatırım kanalları ve finansman seçenekleri sunmayı ve sermaye piyasalarını geliştiren yenilikçi ürünlere imza atmayı önemsediklerini belirtti.

Akten, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracının aktif pasif yönetimlerini güçlendiren ve yatırımcılarına teminatlı, yapılandırılmış bir ürün sunmalarına imkan tanıyan önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Aldığımız talep bunun aynı zamanda bir ihtiyaca karşılık geldiğinin de göstergesi. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi finansman çözümleriyle değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TMKŞ Genel Müdürü Haldun Nigiz de Garanti BBVA'nın kaynak kuruluş olduğu VDMK ihracında, işlem altyapısının kurulmasından menkul kıymetleştirme sürecine kadar olan yapının hayata geçirilmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını anlattı.

Nigiz, bu tür ihraçların VDMK'nin bilanço yönetimi ve alternatif finansman açısından sunduğu potansiyeli somut biçimde ortaya koyduğuna değinerek, "Sermaye piyasalarımızın ürün çeşitliliğine de önemli bir katkı sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde bankalar ve finansal kuruluşlarla birlikte yenilikçi finansman çözümlerini sermaye piyasalarına kazandırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
