Garanti BBVA, Çocuklar İçin 'Hayvanların Yaşamı' Sergisinde Rehberli Turlar Düzenliyor

Garanti BBVA, kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Salt'ın "Hayvanların Yaşamı" sergisi kapsamında çocuklara özel rehberli turlar düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Salt Beyoğlu'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar, ebeveynleri eşliğinde sergiyi rehberler eşliğinde gezerek eleştirel düşünceye dayalı yaratıcı ve deneyimsel öğrenme fırsatı buldu.

Türkiye ve farklı coğrafyalardan sanatçıların insan-hayvan ilişkilerine odaklanan eserlerinin yer aldığı sergi, 10 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak. Rehberli turların yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Etkinlik sırasında çocuklara resim malzemeleri de hediye edildi.