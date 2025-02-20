Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu
Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor

Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor

Garanti BBVA, CDP'nin A Listesi'nde

Garanti BBVA, CDP'nin A Listesi'nde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları'nda A Listesi'ne girerek sürdürülebilir kalkınmadaki kararlılığını ve performansını kanıtladı.

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen kurumsal çevre raporlama platformlarından biri olan CDP'nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında A Listesi'ne girdi.

Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınma için yaptığı önemli çalışmalarla dünyanın önde gelen kurumsal çevre raporlama platformlarından biri olan CDP'nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları kapsamında 2024 sonuçlarına göre en yüksek seviyede derecelendirme alarak küresel "A" Listesine girdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, elde edilen başarıyla ilgili şunları söyledi: "Sürdürülebilir kalkınmayı bankamızın temel önceliklerinden biri olarak görüyoruz. İklim kriziyle mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve kapsayıcı büyüme alanlarında gösterdiğimiz kararlılık tüm paydaşlarımızı kapsayan geniş çaplı bir dönüşüm vizyonunun parçası niteliğinde. 2009 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği Programı'na, 2015'ten itibaren ise CDP Su Programı'na kapsamlı ve şeffaf raporlamalar yapıyoruz. Aynı zamanda CDP Türkiye'nin ana destekçilerinden biri olarak, özel sektörün sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunu teşvik eden öncü kurumlar arasında yer almaktan onur duyuyoruz. CDP, şirketleri iklim değişikliği ve su yönetimi konularındaki performanslarını değerlendirerek, risk ve fırsat yönetimi, yönetişim yapısı, belirlenen hedefler ve bunların gerçekleşme oranları gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir finans çözümlerimizle hem bireysel hem de tüzel müşterilerimizi düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda destekleyerek, yeşil tahviller, sürdürülebilir krediler ve iklim dostu yatırım araçları gibi yenilikçi finansal ürünler sunuyoruz. CDP tarafından hem iklim krizi hem de su güvenliği alanında en yüksek skorlara layık görülmemiz, doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Dünyada artık sürdürülebilirlik ile bağlantılı faktörler yatırımcıların değerlendirme kriterleri içinde her geçen gün daha da öne çıkıyor. Bankamızın elde ettiği güçlü skorlar hem bu kriterlere uyumlanma hem de çalışmalarımızın uluslararası arenada değer bulduğunu kanıtlaması açısından da büyük önem taşıyor. Bu başarı, tüm ekibimizin ve iş ortaklarımızın ortak çabalarının bir sonucu. Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi en aza indirecek, sadece finansman sağlamakla kalmayıp, müşterilerimizin daha sürdürülebilir iş modelleri benimsemelerini teşvik edecek inovatif uygulamalar ile ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı
img

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi
img

Altın için bugün yeni senaryo başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
'2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak'

"2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak"
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.