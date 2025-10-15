Garanti BBVA, 700 Milyon Dolar Sermaye Benzeri Tahvil İhracıyla Toplam 2,45 Milyar Dolara Ulaştı

Garanti BBVA, tamamlanan 700 milyon dolarlık yeni işlemle sermaye benzeri tahvil ihracı toplam tutarını iki yılda 2,45 milyar dolara ulaştırdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarında 700 milyon dolar tutarındaki yeni sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil (Tier 2) ihracını başarıyla tamamladı.

Banka, Şubat 2024'te 500 milyon dolar, Kasım 2024'te 750 milyon dolar, Haziran 2025'te 500 milyon dolar ve Ekim 2025'te 700 milyon dolar olmak üzere son iki yılda gerçekleştirdiği dört işlemle toplam 2,45 milyar dolar tutarında Tier 2 ihraç büyüklüğüne ulaştı.

Bu performansla Garanti BBVA, son yıllarda Tier 2 sermaye ihraçlarında en yüksek toplam tutara ulaşan banka konumuna geldi.

Garanti BBVA, son iki yılda başarıyla tamamladığı üç Tier 2 işleminin ardından 15 Ekim'de sonuçlanan 700 milyon dolarlık ihracına karşılık 1,8 milyar dolar düzeyinde gelen güçlü taleple sağlam bilanço yapısını, etkin sermaye planlamasını ve uzun vadeli yatırımcı ilişkilerindeki başarısını bir kez daha teyit etti.

İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan sabit faizli, 10,5 yıl vadeli 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri arasında geri çağırma opsiyonlu tahvilin kupon oranı yüzde 7,625 olarak belirlendi.

"İşlemler, sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme stratejimizin somut bir sonucu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, son iki yılda dört Tier 2 ihracını art arda ve başarıyla tamamlamalarının, yalnızca sağlam sermaye yapılarının değil, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye'ye ve Garanti BBVA'ya duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Akten, yüksek yatırımcı talebiyle tamamlanan işlemlerin, etkin sermaye planlamalarının ve uzun vadeli büyüme stratejilerinin somut bir sonucu olduğunu aktararak, "Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye, yatırımcılarla uzun vadeli ve şeffaf ilişkiler kurma ilkemiz doğrultusunda sermaye benzeri borçlanma araçlarını stratejik bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz."