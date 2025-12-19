Global Expansion Day girişimcileri global yatırımcılarla buluşturdu

Garanti BBVA ev sahipliğinde düzenlenen 2. Global Expansion Day, 15 ülke ve global kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, girişimcilere uluslararası işbirliği, yatırım ve büyüme fırsatları sunan etkinlikte Japonya, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin delegasyonlarının yanı sıra Techstars, GITEXS, Sistem Global, IGNITERS Tech Law, Garanti BBVA Partners, GIRVAK ve La French Tech gibi yapılar yer aldı.

Türkiye'deki "scale-up" (büyüme aşamasındaki) girişimlerin küresel pazarlara erişimini hızlandırmayı amaçlayan etkinlikte Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin uluslararası görünürlüğü artarken, girişimciler için somut işbirliği, global ölçeklenme ve yatırım fırsatları yaratıldı.

Etkinlik kapsamında girişimciler, yatırımcılar ve ülke temsilcileriyle birebir görüşmelerin yapıldığı "B2B matchmaking" programına dahil oldu.

Başvuru sürecinin ardından seçilen 24 scale-up girişim, uluslararası pazarlara açılma, yatırım alma ve işbirliği geliştirme hedefleri doğrultusunda global paydaşlarla bir araya geldi.

Söz konusu girişimler, yapay zeka, sürdürülebilirlik, fintek, pazarlama teknolojileri, siber güvenlik ve üretken yapay zeka gibi alanlarda faaliyet gösteren geniş bir seçkiyi temsil etti.

Etkinlikte, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Techstars MEA & APAC Ortaklıklar Direktörü Steven Kinvi ve MIT Media Lab'den Prof. Canan Dağdeviren ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen temsilcileri, konuşmalar yaptı.

"20 yıldır girişimcilerimizin yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceren Acer Kezik, girişimciliği yalnızca ekonomik büyümenin değil, kültürel dönüşümün de itici gücü olarak gördüklerini belirtti.

Banka olarak fikir aşamasından global ölçeğe uzanan her adımda 20 yıldır girişimcilerin yanlarında olduklarını vurgulayan Kezik, "Global Expansion Day'in amacı, girişimcilerimizi yerelden küresele taşıyacak bağlantıları kurmak, onları doğru yatırımcı ve doğru iş ortaklarıyla bir araya getirmek. Bunun bu etkinlikte verimli bir şekilde gerçekleştiğini görmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA'nın kadın girişimcilerle başlayan girişimcilik yaklaşımının teknoloji tabanlı scale-up'lara uzandığını, 60'a yakın girişime destek verildiğini ve girişimlerin toplam yatırım hacminin 40 milyon dolara yaklaştığını aktaran Kezik, Techstars ile kurulan ortaklığın Türk girişimcileri küresel ağlarla buluşturmada önemli bir ivme yarattığını kaydetti.