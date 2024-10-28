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Garantí BBVA, Cumhuriyet Bayramı'nı Özel Filmle Kutluyor

Garantí BBVA, Cumhuriyet Bayramı'nı Özel Filmle Kutluyor
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Garantí BBVA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Atatürk'ün sözleriyle başlayarak, Cumhuriyetin önemini vurgulayan özel bir filmle kutladı. Filmde Cumhuriyetin kültür, spor, bilim ve günlük hayattaki değeri aktarılıyor.

GARANTİ BBVA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yine özel bir filmle kutluyor.

Cumhuriyetin 101'inci yılına ithafen, Atatürk'ün 10'uncu yıl kutlamasında yaptığı konuşmada paylaştığı 'Cumhuriyet en büyük bayramdır' ifadesiyle başlayan filmde, Cumhuriyetin kültür-sanattan spora, eğitimden bilime ve günlük hayatta Türkiye için yarattığı değerler aktarılıyor.

Filmde coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın özgürlük, eşitlik, bilim ve gelecek için önemine vurgu yapılıyor. Film, Cumhuriyet'in 7'den 77'ye herkes için milli birlik ve beraberlik duygusunu kuvvetlendiren Türkiye'nin en önemli ortak değeri olduğunun altını çiziyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Cumhuriyet Bayramı Kültür Sanat Magazin Ekonomi Kültür Sanat Spor

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